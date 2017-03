2 марта 2017 г. Джамил Андерлини | Financial Times Убийство Ким Чен Нама порождает теории заговора Две недели назад в аэропорту Куала-Лумпура произошло "сенсационное умерщвление сводного брата северокорейского диктатора Ким Чен Ына", напоминает Джамил Андерлини в Financial Times. Это "убийство в духе Плантагенетов или османского султана" "недоступно пониманию большинства цивилизованных людей", полагает журналист. "По данным южнокорейской разведки, г-н Ким выпустил приказ о казни своего брата, как только пришел к власти в конце 2011 года - так почему же он выполнялся так долго?" - интересуется Андерлини. "И в зарубежных поездках, и в Китае за охрану [более 10 лет жившего то в Макао, то в Пекине] Ким Чен Нама отвечали китайские агенты, по данным людей со связями в китайских спецслужбах, - говорится в статье. - В Пекине циркулируют две теории относительно того, как команда северокорейских убийц смогла провернуть такую наглую операцию. Согласно одной, в результате недавних чисток в китайском министерстве государственной безопасности оно обезлюдело, и некоторые из его отделений оказались в запустении, в том числе миссия по защите старшего г-на Кима от умерщвления. Вторая теория заманчива, но запутанна". Согласно второй теории, китайское правительство, опасаясь, что Ким Чен Ын заподозрит его в желании добиться смены власти в Северной Корее и повернет свои ядерные ракеты на север, в сторону Пекина, решило подсластить ему пилюлю, говорится в статье. "Вероятно, китайские агенты дали знать своим северокорейским коллегам, что Ким Чен Ын отправился в Малайзию, и его обычные телохранители не будут так внимательны, как всегда". "Это остается просто теорией заговора, которую некоторые западные дипломаты в частном разговоре отвергли как сложную и неправдоподобную, - указывает автор. - Однако если это и правда был макабрический жест доброй воли со стороны Пекина, он не стоил бы китайскому правительству почти ничего, хотя повысил бы его шансы усадить Пхеньян за стол переговоров и уменьшить шанс ядерной истерии". Источник: Financial Times