2 марта 2017 г. Кэтрин Хилл, Хеба Салех и Джеймс Полити | Financial Times Премьер-министр Ливии посещает Москву на фоне растущих амбиций России на Ближнем Востоке "Глава правительства Ливии, сформированного при поддержке ООН, проведет переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками в Москве в четверг, в то время как Кремль пробирается на ключевую позицию в конфликте вокруг этого североафриканского государства", - пишут Кэтрин Хилл, Хеба Салех и Джеймс Полити, журналисты The Financial Times. "Визит Фаиза Сараджа, премьер-министра и председателя Президентского совета правительства национального единства в Триполи, подчеркивает растущие амбиции России на Ближнем Востоке после того, как ее военное вмешательство в Сирии повернуло ход конфликта в пользу режима Асада", - говорится в статье. "Москва встревожила европейские правительства своими сношениями с генералом Халифой Хафтаром, мятежным ливийским военным командиром и лидером администрации, противостоящей слабому правительству Сараджа", - поясняют авторы. "Российские чиновники настаивают, что они не готовят заговор с целью привести к власти генерала Хафтара в качестве нового авторитарного правителя, а лишь хотят подтолкнуть генерала и Сараджа к соглашению", - сообщает издание. "Дело в том, что правительство в Триполи контролирует лишь часть территории страны, и при наличии противоборствующих центров власти нынешняя ситуация долго продолжаться не может", - сказал в беседе с газетой неназванный российский чиновник, отвечающий за внешнюю политику. Некоторые европейские страны начали с осторожностью одобрять вовлечение Москвы при условии, что оно не подорвет соглашение под эгидой ООН. "Мы по-прежнему поддерживаем Сараджа, но приветствуем действия всех, кто имеет положительное влияние на игроков в Ливии при условии, что они стремятся к миру и стабилизации" страны, заявил изданию высокопоставленный итальянский чиновник. "Однако другие наблюдатели предупреждают, что желание Москвы вести диалог с Сараджем может быть выказано лишь для вида", - пишут авторы. "Я думаю, что Россия пригласила Сараджа, потому что она хочет укрепить свой имидж ключевого переговорщика, а не просто сторонника Хафтара", - прокомментировал с беседе с газетой Маттиа Тоальдо, аналитик Европейского совета по международным отношениям. Лиа Куартапелле, член комитета по международным делам в парламенте Италии, отметила, что Москва, "возможно, хочет застолбить свою роль в Ливии до того, как США при Дональде Трампе как-либо изменят политику по этой стране". Россия, сказала Куартапелле, "очень рада возможности выставить напоказ противоречия Запада, бросающиеся в глаза, в момент, когда кажется, что правительство под эгидой ООН близко к краху". Москва "будет счастлива приписать себе любое изменение позиции администрации Трампа" по Ливии. Однако, как часто бывает в России, есть признаки того, что МИД не полностью контролирует политику по Ливии, пишут авторы. Российские чиновники заявили, что визит генерала Хафтара на российский авианосец "был организован военными в обход МИДа". "Это означает, что у министерства обороны - своя собственная повестка, которая конкурирует с мнениями внешнеполитических экспертов", - заявил в беседе с газетой неназванный европейский дипломат. "В конце концов, Кремль выберет одну из сторон, или уже это сделал", - добавил дипломат. Источник: Financial Times