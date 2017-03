2 марта 2017 г. Патрик Винтур | The Guardian По словам парламентариев, Великобритания должна противостоять Трампу по вопросу о российских санкциях В отчете по англо-российским отношениям всепартийного комитета британского парламента говорится, что Великобритании следует подготовиться к "неприятным переговорам" с США, чтобы обеспечить сохранение принципиального подхода к антироссийским санкциям, передает Патрик Винтур в The Guardian. "В адресованном Терезе Мэй твердом напутствии не идти на поводу у возможных изменений внешней политики США в отношении России, возглавляемый консерваторами комитет заявил, что любое "отступление от существующих санкций должно быть увязано с выполнением Россией своих обязательств в отношении Украины и не должно предлагаться в обмен на сотрудничество с Россией в других сферах. Этот подход позволит не придать действиям России моральную и правовую легитимность, а также не отступить от ценностей и стандартов Великобритании", - говорится в статье. Однако комитет высказался против бойкота Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, указав, что основания для бойкота могут быть только спортивные, такие как свидетельства использования допинга игроками. По словам комитета, отношения Великобритании с Россией находятся на самом низком уровне с момента окончания Второй мировой войны. "[Комитет] рекомендует правительству более четко сформулировать, что непосредственно должна сделать Россия на Украине, чтобы добиться снятия санкций. В настоящее время требования адресованы пророссийским группировкам на востоке Украины, а не самой России", - передает автор. Комитет предупредил, что, обвиняя Россию в военных преступлениях в Сирии без предоставления улик, министерство иностранных дел Великобритании рискует подкрепить российские заявления о двойных стандартах Запада. По итогам поездки в Россию комитет сделал выводы относительно положения прав человека в России. В его отчете говорится: "Основа для ухудшения ситуации с правами человека - нарастающая роль в официальном и общественном мировоззрении консервативных религиозных и культурных ценностей, устанавливаемых через отрицательное сопоставление с западными либеральными принципами. В этом нарративе западные либеральные стандарты ассоциируются с нестабильностью". "Российская внешняя политика направлена на подрыв текущего мирового порядка, предотвращение самоопределения соседних стран и принятия ими самостоятельных решений, воспринимаемых ими как смена режима, и на продвижение российского мировоззрения как легитимной альтернативы западным ценностям. Безразличие российского правительства к правам человека, свободе выражения и власти закона - основа внешнеполитического вызова, который Россия бросила международному порядку, и первопричина краха британско-российских отношений", - говорится также в отчете. Источник: The Guardian