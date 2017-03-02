100-летие революции 1917 года: примирят ли воспоминания разделенную путинскую Россию?

"Когда я, сев писать эту статью, напечатала дату "2017", даже это простое действие показалось омраченным тенями и отголосками, - признается Мэри Дежевски в The Independent. - Столетие февральской революции (которая началась 23 февраля по старому юлианскому календарю - 8 марта по сегодняшнему григорианскому) открывает российский год революции со знаковыми годовщинами, которые теперь пойдут одна за другой до самого его конца и далее".

Журналистка поясняет, что февральскую революцию "каждый советский школьник" знает как "буржуазный" разогрев перед "Великой Октябрьской революцией", которая "ставит не только президента Владимира Путина и его ближний круг в Кремле, но и российских историков, да и многих рядовых россиян перед дилеммой".

"Сейчас, за восемь месяцев до 100-летней годовщины, совершенно неясно, проведет ли Россия какие-нибудь официальные празднования по этому случаю, а если проведет, какой будет их направленность", - говорится в статье.

"Через четверть века после развала Советского Союза наследие большевистской революции сеет в обществе глубокий раскол, которого не было в советские времена. Некоторые россияне порицают большевизм и приветствуют крах советского коммунизма как милость судьбы. (...) Однако семьям многих других революция, при всей своей кровопролитной жестокости, дала возможности, которых у них не было бы при царе", - указывает Дежевски.

"Многие не хотят плохо говорить о Сталине, так как считают его наследником Ленина и великими военачальником, - продолжает журналистка. - Многие другие колеблются, признавая: да, большевистская революция принесла преимущества, в том числе образование, людям с социального дна, но она уничтожила не только аристократию, но и первое поколение среднего класса - "лучших из нас", как до сих пор говорят некоторые".

"Эти конфликтующие точки зрения - тигр, на котором Путину придется ехать, пока он у власти", - полагает журналистка.

"Более современная причина неоднозначного отношения России к 100-летию революции - так называемые "цветные" революции по ее границам - "оранжевая революция" 2005-го и "Евромайдан" 2014 года на Украине, "революция роз" 2008 года в Грузии и "арабская весна". Независимо от того, считают ли россияне эти восстания срежиссированными Западом, они боятся, что их страна может быть следующей. Некоторые из тех самых людей, которые чтят память большевистской революции, находят перспективу новой революции пагубной", - говорится в статье.