2 марта 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Новоиспеченного генпрокурора США уже толкают к отставке Когда Джеффа Сешнса утверждали в должности, его спрашивали о возможных контактах членов избирательного штаба Трампа с Москвой, но он не сообщил о своих встречах с российским послом. Теперь для республиканцев политическое самоубийство - не призвать глубоко расследовать их связи с Россией, пишут СМИ. Обама сделал все, чтобы Трамп не мог утаить информацию о попытках России подорвать президентские выборы. По словам чиновников Минюста США, в прошлом году Джефф Сешнс, тогда сенатор, дважды разговаривал с послом России в США, но он не раскрыл факт этих встреч, когда на заседании, где Сешнса утвердили на посту генпрокурора, его спрашивали о возможных контактах членов избирательного штаба Трампа с представителями Москвы, пишет The Washington Post. "Во время одной из этих встреч Сешнс имел неофициальную беседу с российским послом Сергеем Кисляком, проходившую в кабинете сенатора в сентябре, - в разгар того, что сотрудники разведслужб США называют российской киберкампанией, призванной вызвать неразбериху на президентских выборах в США", - говорится в статье. По мнению газеты, факт разговоров Сешнса с Кисляком может подтолкнуть конгрессменов к новым призывам назначить прокурора по особым поручениям для расследования предполагаемой роли России в президентских выборах 2016 года. "В качестве генпрокурора Сешнс надзирает за работой министерства юстиции и ФБР - ведомств, ведущих расследования российского вмешательства и возможных связей приближенных Трампа. Пока Сешнс отклоняет призывы взять самоотвод", - говорится в статье. 10 января, на заседании сенатского юридического комитета, где утверждалась кандидатура Сешнса на пост генпрокурора, сенатор-демократ Ал Фрэнкен спросил, что сделал бы Сешнс, если бы узнал о доказательствах того, что кто-либо, связанный с избирательным штабом Трампа, общался с российским правительством в период кампании 2016 года. "Я не осведомлен о каких-либо подобных действиях", - ответил Сешнс. Он добавил: "Один или два раза во время этой кампании меня называли доверенным лицом, и у меня не было контактов с русскими". В среду сенатор Фрэнкен заявил: "Теперь очевидно как никогда, что генпрокурор не может добросовестно надзирать в Минюсте и ФБР за расследованием связи Трампа с Россией, он должен немедленно взять самоотвод". Несколько демократов из Палаты представителей Конгресса США призвали Сешнса подать в отставку. По оценкам газеты, публичная позиция Сешнса в отношении России менялась: в марте 2015 года он сказал в интервью, что США и Европа "должны объединиться" против России, а в июле 2016-го, тоже в интервью, заявил, что нужно "найти способ разорвать этот круг враждебности". "Проблемы президента Трампа с Россией только что стали на порядок серьезнее", - считает журналист The Washington Post Крис Силлицца: новый генеральный прокурор США Джеф Сешнз, оказывается, дважды разговаривал с российским послом Сергеем Кисляком в 2016 году. Между тем на заседании юридического комитета Сената Сешнз заявил: "Меня один или два раза привлекали в качестве замены в ходе этой кампании, и я никак не общался с русскими". "Видя дым, и дым, и дым, и дым, и дым, самые разумные люди предполагают, что рядом огонь - или что необходимо независимое расследование, чтобы определить, где горит", - указывает автор. Республиканцам "нужно найти способ отгородиться от того, что с каждым днем становится все более и более ядовитым, - пишет Силлицца. - Иначе зальет их всех". "Американские следователи проверяли контакты генпрокурора Джеффа Сешнса с российскими чиновниками в период, когда он был советником Дональда Трампа в рамках президентской кампании", - сообщают журналисты The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники. "Неизвестно, каковы были результаты следствия, и длится ли оно до сих пор", - говорится в статье. Обнародование контактов Сешнса с российскими чиновниками "немедленно, вечером в среду, привело к требованиям в его адрес устраниться от всех расследований в отношении администрации Трампа или же уйти в отставку, поскольку он не раскрыл правду во время слушаний по утверждению его кандидатуры". Газета напоминает, что во время январских слушаний в Сенате по кандидатуре Сешнса на пост генпрокурора, он свидетельствовал под присягой, что в качестве представителя кампании Трампа не контактировал с российскими чиновниками и никогда не обсуждал с ними выборы 2016 года. "Однако Сешнс беседовал с российским послом в США Сергеем Кисляком в период, когда прошлым летом в Кливленде проходил национальный съезд Республиканской партии", как заявила представитель генпрокурора Сара Флорес. По словам представителя Сешнса, "контакт в прошлом июле имел место, когда Сешнс в качестве сенатора, а не официального лица предвыборной кампании, выступал на мероприятии Heritage Foundation в Кливленде, на котором присутствовал Кисляк", передает издание. Как заявила Флорес, "несколько послов, включая Кисляка", подошли к Сешнсу после его выступления. Общение с Кисляком было "мимолетным и неформальным", добавила представитель генпрокурора. Флорес заявила, что Сешнс не был обязан раскрывать свои контакты, так как они имели место в его бытность сенатором, а не официальным представителей предвыборной кампании. Следствие американской контрразведки, в рамках которого изучались контакты Сешнса, сосредоточено на связях чиновников из предвыборного штаба Трампа с Россией, говорится в статье. Если это расследование продолжится, пишут авторы, "оно может привести к очень необычной и щекотливой политической динамике, поскольку ФБР входит в министерство юстиции, которое Сешнс возглавляет в качестве генпрокурора". "В последние дни работы администрации Обамы чиновники Белого дома приняли экстренные меры, чтобы шире распространить информацию о попытках России подорвать президентские выборы - и о возможных контактах между помощниками избранного президента Дональда Трампа с русскими - в правительстве", - сообщает The New York Times. Союзники Америки, в том числе британцы и голландцы, предоставили информацию о встречах в европейских городах российских чиновников и других людей, близких к президенту Путину, с помощниками избранного президента Трампа, по данным трех бывших американских чиновников, говоривших на условиях анонимности. "Кроме того, американские разведывательные службы перехватили переговоры российских чиновников, в том числе - из Кремля, которые обсуждали контакты с соратниками Трампа", - говорится в статье. Разоблачение информации о контактах появилось на фоне новых вопросов о связях генпрокурора США Джеффа Сешнса с русскими, отмечает издание. В администрации Обамы заявления Трампа о том, что противники пытаются его дискредитировать, вызвали опасения, не будут ли некоторые разведданные скрыты или уничтожены (или публично названы их источники), как только власть перейдет в другие руки. "За этим последовала инициатива по сохранению разведданных, подчеркнувшая чрезвычайную обеспокоенность, с которой Белый дом и американские спецслужбы начали рассматривать исходящую из Москвы угрозу", - говорится в статье. Также были предприняты попытки передать доклады спецслужб и другие секретные материалы Конгрессу. "ФБР проводит широкомасштабное расследование по поводу вмешательства России в выборы и изучает предполагаемые связи между помощниками Трампа и российским правительством. Комитеты по разведке Палаты представителей и Сената проводят собственные расследования", - пишет газета. Администрация Обамы не только проложила путь для дальнейшего расследования - она также хотела помочь европейским союзникам бороться с угрозой, заставшей США врасплох, добавляет издание. "Мы пришли к выводу, что Москва будет применять накопленный опыт в будущих попытках оказывать влияние во всем мире, в том числе во вред союзникам США", - говорится в докладе американских спецслужб.