Роберт Мерсер - мультимиллионер Big Data, стоящий за победой Дональда Трампа и "Брекзитом"

Президент Трамп "сделался знаменосцем в битве с большинством американских СМИ: он обвиняет их в публикации "вранья", пишет журналистка La Vanguardia Хина Тосас. По мнению издания, за кампанией Трампа стоят два человека, оказывающие идеологическую и экономическую поддержку.

Идеи исходят от Стива Бэннона, ныне главного стратега Белого дома. "А финансами заведует мультимиллионер Роберт Мерсер, занявший третье место среди крупнейших доноров избирательной кампании Трампа и повлиявший на победу "Брекзита" в Великобритании", - говорится в статье.

Мерсер, исполнительный директор инвестфонда Reinaissance Technologies, финансирует попытки придать американскому миру медиа ультраконсервативный характер - "и попутно либо целенаправленно посодействовать победе Дональда Трампа и сторонников "Брекзита", утверждает автор.

В 2011 году Мерсер вложил 10 млн долларов в Breitbart News - новостной портал, сооснователем которого был Бэннон. "Это ведущее издание так называемых "альтернативных правых", его материалы расцениваются как ксенофобские, женоненавистнические и гомофобские. За 10 лет существования портал сделался настоящим феноменом цифровых медиа, среди политических сайтов он имеет максимальное число подписчиков в "Фейсбуке" и "Твиттере", - говорится в статье.

"Другая инвестиция Мерсера наводит на мысль, что он сыграл важную роль в кампании Leave.eu за выход Великобритании из ЕС", - пишет автор. Несколько дней назад британская Observer сообщила, что Мерсер предоставил лидеру британской партии UKIP Найджелу Фараджу есплатные услуги фирмы Cambridge Analytica, в которую вложил 10 млн долларов.

Cambridge Analytica, занимающаяся анализом данных, "возможно, консультировала команду Leave.eu по вопросу, как извлекать из профайлов британцев в "Фейсбуке" информацию, чтобы затем через персонализированную агитацию настраивать их в пользу "Брекзита", - говорится в статье.

В США Cambridge Analytica постаралась обработать избирателей Трампа. Считается, что "Фейсбук" невольно способствовал победе Трампа то ли через распространение недостоверных новостей, то ли благодаря тому, что в пропаганду на "Фейсбуке" Трамп вложил 56 млн долларов.

Вдобавок в "Твиттере" распространялись сообщения через боты - роботизированные аккаунты.

"Итак, Бэннон разбирается в пиаре, а Мерсер - в "больших данных", и оба они плетут сеть, с помощью которой надеются изменить мышление целой страны. В данный момент в виртуальном мире крепнет господство порталов идеологических правых", - отмечает автор.