Джихадистские группировки усиливают влияние на северо-западе Сирии

"Провинция Идлиб является театром военных действий для наступления джихадистских формирований: объединившись в новую группировку "Хаят Тахрир аль-Шам", они атакуют "Свободную сирийскую армию", представляющую умеренную оппозицию", - пишет корреспондент Le Monde в Бейруте Бенджамин Барт.

"После победы проправительственных сил в Алеппо в середине декабря 2016 года все взоры обратились к провинции Идлиб. Эта мятежная провинция на северо-западе Сирии, находящаяся под контролем несметного количества бригад, в числе которых "Джебхат Фатх аль-Шам", сирийское отделение "Аль-Каиды" (обе группировки запрещены в РФ. - Прим. ред.), должна стать новой мишенью для режима Асада. "Будущий Алеппо", по словам спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры", - говорится в статье.

"Однако режим прекращения огня, о котором 30 декабря 2016 года Россия и Турция подписали указ, нарушил расклад. Вместо того чтобы двинуться на юг, правительственные воска, использованные в Алеппо, направились к востоку, чтобы перерезать дорогу к Ракке, сирийской "столице" организации "Исламское государство" (запрещена в РФ. - Прим. ред.), протурецким мятежникам, задействованным в операции "Щит Евфрата". Идлиб получил отсрочку с согласия Дамаска и его иранского союзника, которые убеждены, что в этой провинции время работает на них", - передает корреспондент.

"Фактически с начала года северо-запад Сирии не только регулярно подвергался бомбардировкам российской и сирийской авиации, но и оказался ввергнут в водоворот конфликтов между различными вооруженными группировками. Мини-войны внутри большой войны, как правило, оборачиваются пользой для "Джебхат Фатх аль-Шам" и других экстремистских группировок и ущербом для более умеренных формирований, выступающих под названием "Свободная сирийская армия" (ССА), которые получают оружие от США и их арабских союзников", - комментирует Барт.

Провинция Идлиб мало-помалу подчиняется власти джихадистов. "Они самые сильные с военной точки зрения, самые мотивированные и самые сплоченные идеологически, - считает Усама Чорбаджи, глава сирийской неправительственной организации, работающей в Идлибе. - Если разразится всеобщее сражение, они его выиграют".

"Великие державы всегда надеялись направить ССА против "Джебхат Фатх аль-Шам", - сказал один эксперт по сирийскому восстанию на условиях анонимности. - Проблема в том, что они никогда не давали им политических средств. Им нужно было перемирие с режимом, чтобы вести наступление такого рода, а режим никогда его не соблюдал".

"Междоусобная борьба привела к преобразованиям на арене мятежников. Шесть вооруженных группировок, находящихся под угрозой джихадистов, примкнули к "Ахрар аш-Шам", в то время как четыре более радикальные группировки слились с "Джебхат Фатх аль-Шам", порождая новую коалицию, получившую название "Хаят Тахрир аль-Шам", - поясняет автор.

"В сражениях члены "Хаят Тахрир аль-Шам" захватили стратегические территории неподалеку от Баб эль-Хава - пограничного пункта пропуска на границе Сирии и Турции, через который перевозится гуманитарная помощь и оружие, предназначенное для восстания", - передает корреспондент.

"Войска "Свободной сирийской армии", брошенные американцами, теперь стоят перед тяжелым выбором: либо оставаться в провинции Идлиб, где они являют собой легкую добычу; либо покинуть ее, чтобы двинуться на восток и присоединиться к "Щиту Евфрата" - операции против ИГИЛ, проводимой под покровительством Турции. В обоих случаях победителями оказываются джихадисты. Это неожиданное преимущество для сирийского режима, который всегда стремился представить себя в качестве оплота борьбы против экстремистов", - подытоживает Барт.