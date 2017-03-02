Почему Франсуа Фийон отказался уступать и отрекаться

"Кандидат от правых сил на французских президентских выборах теперь ведет открытую войну с органами юстиции, которые он в среду обвинил в том, что они "бросают вызов демократии". Фийон утверждает, что его вызов в суд 15 марта с целью привлечения его в качестве обвиняемого по расследуемому уголовному делу является "политическим убийством", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли.

"Франсуа Фийон уже не просто кандидат от французских правых на президентских выборах. Отныне он человек, которого уже ничто не в силах остановить в его погоне за место в Елисейском дворце. "Я не уступлю, я не сдамся", - твердо заявил бывший премьер-министр через несколько часов после того, как он получил вызов в суд, куда ему должно явиться 15 марта. "Я не отстранюсь от выборов, я дойду до конца, поскольку помимо моей собственной персоны, брошен вызов демократии. Многие из тех, кто меня поддерживает, говорят о политическом убийстве. Это действительно убийство", - говорится в статье.

"Его решимость, как уверяют его защитники, исходит из убежденности, что его хотят политически казнить руками судей, отвечающих за "Пенелопагейт" (скандал вокруг фиктивной занятости и доходов его жены. - Прим. ред.), - считает автор статьи.

"Предварительное расследование было открыто за несколько часов, - уверяет кандидат. - Протоколы, что является незаконным, были незамедлительно переданы прессе, причем министр юстиции ничуть этим не был смущен. Основы правового государства всячески нарушались. Пресса стала вызывать сочувствие только к уликам следователей и ни к чему другому. Аргументы и факты, которые я представил, не были ни услышаны, ни транслированы. Правовые аргументы, с которыми были согласны серьезные профессора права и бывший генеральный секретарь Конституционного суда, были необдуманно устранены. Презумпция невиновности полностью отсутствовала".

Однако Франсуа Фийон не вспомнил, как он сам 26 января обязался отказаться от участия в выборах, если он будет привлечен в качестве обвиняемого. Обещание потом было отброшено. "Мне хотелось, чтобы правосудие действовало быстро в такой особый период, как президентская кампания, - заявил он позднее газете Le Figaro. - Но органы юстиции не приняли решение. Расследование продолжается и время течет. Чем больше мы приближаемся к дате президентских выборов, тем более возмутительным становится то, что правые и правоцентристы могут лишиться своего кандидата".

"Что тут сказать? Прежде всего, быстрый вызов в суд кандидата на выборах не является чем-то экстраординарным. В деле с ложными помощниками "Национального фронта" Марин Ле Пен тоже была вызвана и, кстати, отказывается повиноваться", - отмечает Верли.

"Защитники Франсуа Фийона повторяют, что использование депутатами и сенаторами во Франции близких родственников на должностях помощников вполне законно. Так оно и есть. Проблема: закон осуждает фиктивную занятость, в том числе в частном секторе, так как французская система пенсионного обеспечения и социального страхования является государственной и финансируется отчислениями от зарплаты. Не работать, а получать оплату - вот что означает незаконно и неподобающе пользоваться своими правами", - комментирует Верли.