2 марта 2017 г. Марк Лендлер | The New York Times Послом США в России, возможно, станет Джон Хантсман По словам информированных источников, кандидатура экс-губернатора Юты Джона Хантсмана-мл. рассматривается на должность посла США в России. "Восемь лет назад президент-демократ направил его послом в Китай", - напоминает журналист The New York Times Марк Лендлер. "Как и восемь лет назад, у выбора кандидатуры Хантсмана есть политический аспект", - считает издание. Если Хантсмана направят в Москву, он перестанет быть главным претендентом на место сенатора от Юты, которое сейчас занимает республиканец Оррин Хэтч. "Когда в 2009 году Обама направил Хантсмана в Пекин, это было воспринято как способ удалить его с политического поля на период президентских выборов 2012 года", - напоминает автор. Правда, тогда Хантсман все равно принял участие в республиканских праймериз, но кандидатом от партии и, соответственно, соперником Обамы стал Митт Ромни. Станет ли Хантсман теперь послом США в России? "Невозможно предугадать, остановит ли Трамп свой выбор на нем, если учесть, что должность в России связана с важной государственной информацией, а президент склонен проводить "собеседования" с кандидатами на посты. Белый дом воздержался от комментариев, как и сам Хантсман", - говорится в статье. Ранее ходили слухи, что Хантсман станет госсекретарем или заместителем госсекретаря. "Но один источник, проинформированный о переговорах (впервые о них сообщалось на "Си-эн-эн"), сказал, что должность посла в Москве - более реалистичная перспектива. На прошлой неделе Хантсман побеседовал с Трампом, а в понедельник встречался с госсекретарем Тиллерсоном", - говорится в статье. "Для работы в Москве Хантсман годится не столь очевидно, как для поста в Пекине. Хантсман в молодости был миссионером мормонской церкви на Тайване, он говорит по-китайски, они с женой удочерили китайскую девочку. В президентство Джорджа Х. У. Буша он был послом в Сингапуре", - говорится в статье. "Компания семейства Хантсман владеет промышленными предприятиями в России, а сам Хантсман участвовал в первоначальных деловых операциях компании в этой стране. Но его знакомые говорят, что Хантсман никогда не претендовал на роль настоящего специалиста по этой стране. В прошлом, заняв должность федерального значения, Хантсман избавился от долей в семейном бизнесе, чтобы избежать конфликта интересов", - продолжает издание. Автор замечает: если Хантсман станет послом, "он будет подчиняться таким официальным лицам, имеющим длительные связи с Россией, как Тиллерсон (экс-глава Exxon Mobil) и сам Трамп, чьи связи с Россией вызвали кучу вопросов и призывов к расследованиям силами Конгресса)". "Посол с такой репутацией, как у Хантсмана, возможно, поможет Трампу отразить критическое внимание на Капитолийском холме. Некоторые эксперты говорят, что опыт общения с авторитарным правительством в Пекине поможет Хантсману иметь дело с похожим правительством в Москве", - говорится в статье. "И все же некоторые бывшие коллеги из администрации Обамы выразили в кулуарах опасения, что на этой работе Хантсман не сохранит незапятнанную репутацию, если учесть вопросы о Трампе и России, остающиеся без ответа", - пишет издание. В данный момент Хантсман - председатель аналитического центра Atlantic Council. Источник: The New York Times