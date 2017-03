2 марта 2017 г. Мэтью Розенберг, Адам Голдмен, Майкл С.Шмидт | The New York Times Администрация Обамы торопилась сохранить разведданные о российском хакерстве на выборах "В последние дни работы администрации Обамы некоторые чиновники в Белом доме приняли экстренные меры, чтобы шире распространить информацию о попытках России подорвать президентские выборы - и о возможных контактах между помощниками избранного президента Дональда Трампа с русскими - в правительстве", - сообщает The New York Times. Союзники Америки, в том числе британцы и голландцы, предоставили информацию о встречах в европейских городах российских чиновников и других людей, близких к российскому президенту Владимиру Путину, с помощниками избранного президента Трампа, по данным трех бывших американских чиновников, говоривших на условиях анонимности. "Кроме того, американские разведывательные службы перехватили переговоры российских чиновников, в том числе - из Кремля, которые обсуждали контакты с соратниками Трампа", - говорится в статье. "Разоблачение информации о контактах появилось на фоне новых вопросов о связях генерального прокурора США Джеффа Сешнса с русскими. По данным бывшего высокопоставленного американского чиновника, он встретился с российским послом Сергеем Кисляком два раза в прошлом году", - сообщает издание. Сешнс заявил в среду вечером, что он "никогда не встречался ни с какими российскими чиновниками для обсуждения вопросов предвыборной кампании". В администрации Обамы заявления Трампа о том, что противники пытаются его таким образом дискредитировать, вызвали опасения, не будут ли некоторые разведданные скрыты или уничтожены (или публично названы их источники), как только власть перейдет в другие руки. "За этим последовала инициатива по сохранению разведданных, подчеркнувшая чрезвычайную обеспокоенность, с которой Белый дом и американские спецслужбы начали рассматривать исходящую из Москвы угрозу", - говорится в статье. Также были предприняты попытки передать доклады спецслужб и другие секретные материалы Конгрессу. "ФБР проводит широкомасштабное расследование по поводу вмешательства России в выборы и изучает предполагаемые связи между помощниками Трампа и российским правительством. В отдельном порядке комитеты по разведке Палаты представителей и Сената проводят собственные расследования, хотя они должны основываться на информации, собранной ФБР и спецслужбами", - пишет газета. Один чиновник из Белого дома, говоря на условиях анонимности, поддержал Сешенса в среду вечером, назвав обвинения против него "очередной атакой тенденциозных демократов на администрацию Трампа". "Тревожные признаки накапливались в течение лета, но были далеко не явными. Когда WikiLeaks стал массово распространять через интернет-издания электронные письма, похищенные из Национального комитета Демократической партии, американская разведка начала записывать разговоры, в которых российские чиновники обсуждали контакты со сподвижниками Трампа, а европейские союзники начали передавать информацию о людях, близких к Трампу, встречавшихся с русскими в Нидерландах, Великобритании и других странах", - передает газета. "Но то, что происходило на этих встречах, оставалось неясным для чиновников, а перехваченные сообщения не особо проясняли ситуацию - русские, как представлялось, спорили о том, как далеко можно зайти во вмешательстве в президентские выборы. Тревогу в Белом доме при Обаме усилила кампания кибератак на избирательные системы штатов в сентябре, что заставило администрацию выдвинуть публичные обвинения против русских в октябре", - говорится в статье. "Администрация начала понимать масштабы предполагаемого вмешательства и пришла к выводу, что одной из целей кампании было помочь склонить чашу весов в пользу Трампа, только после выборов и после поступления дополнительных разведданных, - сообщают журналисты. - В начале декабря Обама отдал указ разведывательному сообществу провести полномасштабную оценку российской кампании". Администрация Обамы не только проложила путь для дальнейшего расследования - она также хотела помочь европейским союзникам бороться с угрозой, заставшей США врасплох, говорится в статье. "Мы пришли к выводу, что Москва будет применять накопленный опыт в будущих попытках оказывать влияние во всем мире, в том числе во вред союзникам США", - говорится в докладе американских спецслужб. Источник: The New York Times