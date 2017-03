2 марта 2017 г. Рик Лаймен | The New York Times После победы Трампа силы, враждебные Соросу, осмелели в Восточной Европе "Осмелев после ободряющих сигналов, исходящих от администрации Трампа, популистские лидеры в Центральной и Восточной Европе одновременно готовят крутые меры против НПО, прежде находившихся под защитой Вашингтона и занимающихся продвижением открытого правительства, помощью беженцам и часто играющих роль сдерживающих механизмов авторитарных правительств", - пишет Рик Лаймен в американской газете The New York Times. Как сообщает газета, "в Венгрии, где движение достигло пика, сторонники премьер-министра Виктора Орбана поносят "финансируемые из-за рубежа" общественные организации - особенно те, которым помогает Джордж Сорос, либеральный американский миллиардер. Они обвиняют их в стремлении заполонить Европу мусульманскими беженцами и превратить "христианские" нации в мультикультурное месиво левого глобализма". Так, в начале этой недели Золтан Ковач, официальный представитель Венгрии по внешней политике, отозвался об этих организациях как об "иностранных агентах, финансируемых за счет иностранных средств", говорится в статье. "Бывший автократический премьер-министр Македонии Никола Груевский, - продолжает автор, - призвал к очищению общества от "соросовщины", заклеймив оппонентов как "соросойдов" и став вдохновителем в январе движения "Остановить операцию Сорос". Лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявляет, что спонсируемые Соросом группы стремятся к "безликому обществу", и поддерживает недавние усилия по урегулированию их деятельности. В Румынии, где сотни тысяч людей, протестующих против коррупции, вышли на улицу в прошедшие недели, лидер правящей партии обвинил Сороса в "финансировании зла" и пообещал побороть его". Также в статье говорится о том, что подобные усилия были предприняты или ускорились в Сербии, Словакии и Болгарии после победы Трампа. "Более пятидесяти лет, по мере того как сначала Европа с трудом поднималась из пепла Второй мировой войны, а затем стряхивала оковы СССР, общественные организации под эгидой Америки проявляли свою активность в европейских странах, где им часто приходилось объяснять, как работает демократический капитализм западного стиля тем людям, которые с ним никогда не сталкивались", - поясняет автор. "Обыкновенно как республиканские, так и демократические администрации США продвигали распространение демократии и упорно защищали эти группы интересов. Однако, - отмечает газета, - Трамп сказал, что не будет навязывать политическую систему США другим странам, и поддержал некоторых ультраправых европейских лидеров". "Для популистских лидеров вроде Орбана, который постепенно привел Венгрию к так называемой нелиберальной демократии, этот новый тон Белого дома предоставляет крупную возможность", - считает автор. Сторонники венгерского правительства заявляют, что протесты гражданского общества - это совершенно несоразмерная реакция на то, что является просто разумной попыткой заставить организации быть более "прозрачными", говорится в статье. Чиновники из правящей партии "Фидес" пока не обнародовали свои предложения, "но они заявляют о том, что собираются создать реестр таких организаций и заставить их раскрывать финансовые детали", пишет газета. "Некоторые чиновники предложили заставить местных лидеров общественных организаций раскрывать свою личную финансовую ситуацию". Как заявляют сами общественные организации, цель этих мер, скорее, "преследование и запугивание". Стефания Карпонцай, исполнительный директор Венгерского союза гражданских свобод, который получает больше половины финансирования от организаций, поддерживаемых Соросом, сказала в беседе с изданием, что венгерские чиновники "проверяют реакцию", чтобы понять, что им сойдет с рук. По ее словам, новые ограничения будут иметь "отпугивающий эффект". "Некоторые маленькие общественные организации просто закроются", - добавила она. По словам Криса Стоуна, президента благотворительной организации Сороса Open Society Foundations, крутые мера правительства - "это кампания правительственных лидеров, которые не выносят демократических институтов". "Это только начало", - прокомментировал в беседе с изданием Ласло Майтени, глава Института Кароя Этвёша в Будапеште - организации, финансируемой Соросом, а также кандидат левой коалиции на президентских выборах в апреле. По его словам, как только правительство заклеймит группы в качестве "финансируемых из-за рубежа", будет легче применять против них крутые меры в будущем. "Всегда существует возможность того, что авторитарные правительства осмелеют настолько, чтобы просто избавиться от досаждающих организаций", - подытоживает автор. Источник: The New York Times