Как Меркель относится к автократам?

Какой "позиции придерживается канцлер Германии Ангела Меркель по отношению к авторитарным правительствам"? - задается вопросом политический обозреватель немецкой газеты Tagespiegel Штефан-Андреас Касдорфф и приводит два примера.

"Первый: немецкий лидер прощает Турции, возглавляемой Реджепом Тайипом Эрдоганом, огромное количество нарушений прав человека и не реагирует на это должным образом. Другой пример: сейчас Меркель собирается посетить президента Египта".

Бывший генерал Абдель Фаттах ас-Сиси, как говорится далее, несет ответственность за десятки тысяч арестов оппозиционеров и систематическое преследование гражданского общества. И теперь Меркель хочет заключить "с ас-Сиси такое же соглашение по беженцам, как прежде с Эрдоганом", подчеркивает автор.

Правозащитники требуют от Меркель дистанцироваться от египетского лидера, ведь "если Меркель подаст положительный сигнал, ас-Сиси зачтет это в свое оправдание и расценит это как укрепление собственных позиций", пишет журналист.

"В то же время отношение Меркель к автократам станет предметом ожесточенных дискуссий в преддверии выборов", - заключает Касдорфф.