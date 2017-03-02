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2 марта 2017 г.
2 марта 2017 г.

Штефан-Андреас Касдорфф | Tagesspiegel

Как Меркель относится к автократам?

Какой "позиции придерживается канцлер Германии Ангела Меркель по отношению к авторитарным правительствам"? - задается вопросом политический обозреватель немецкой газеты Tagespiegel Штефан-Андреас Касдорфф и приводит два примера.

"Первый: немецкий лидер прощает Турции, возглавляемой Реджепом Тайипом Эрдоганом, огромное количество нарушений прав человека и не реагирует на это должным образом. Другой пример: сейчас Меркель собирается посетить президента Египта".

Бывший генерал Абдель Фаттах ас-Сиси, как говорится далее, несет ответственность за десятки тысяч арестов оппозиционеров и систематическое преследование гражданского общества. И теперь Меркель хочет заключить "с ас-Сиси такое же соглашение по беженцам, как прежде с Эрдоганом", подчеркивает автор.

Правозащитники требуют от Меркель дистанцироваться от египетского лидера, ведь "если Меркель подаст положительный сигнал, ас-Сиси зачтет это в свое оправдание и расценит это как укрепление собственных позиций", пишет журналист.

"В то же время отношение Меркель к автократам станет предметом ожесточенных дискуссий в преддверии выборов", - заключает Касдорфф.

Источник: Tagesspiegel


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