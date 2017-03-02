Сценарии для Евросоюза

Еврокомиссия разработала документ, содержащий пять сценариев развития будущего Евросоюза после выхода Великобритании, пишет обозреватель Die Welt Андре Таубер. Сценарии, объединенные в так называемую "Белую книгу", были представлены главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. "Брекзит", несмотря на печальные и болезненные последствия, не сможет остановить Евросоюз на его пути в будущее", - заявил он.

Потенциальные сценарии, содержащиеся в 26-страничном документе, подготовлены к предстоящему саммиту глав государств и правительств Евросоюза в Риме 25 марта, на котором будет отмечаться 60-летие Римского договора, ставшего основой для создания ЕС в его нынешней форме, пишет Таубер.

В сентябре Юнкер должен будет официально сообщить, какой из сценариев поддерживает лично он, к концу текущего года определиться предстоит лидерам Евросоюза.

Первый сценарий получил название "Продолжении курса": в этом случае ЕС продолжит сегодняшний курс и реализацию одобренных реформ. Будет продолжена работа над укреплением евро. Также ЕС будет пытаться заключать торговые соглашения с другими государствами. Дальнейшая интеграция стран, в которых существует политическое сопротивление, будет невозможна, передает журналист.

Второй сценарий называется "Ничего, кроме единого рынка". "Если государствам ЕС не удастся договориться по другим политическим вопросам, Евросоюз будет концентрироваться на внутреннем рынке, - поясняет автор. - Гуманитарная помощь и помощь третьим странам будет сокращена, будет введен дополнительный контроль на границах и заключено меньше торговых соглашений".

Третий сценарий: "Те, кто хочет делать больше, делают больше". В частности, если не все страны ЕС смогут идти в одном темпе, тогда отдельные государства усилят сотрудничество между собой под эгидой Евросоюза. Например, они могут проводить совместные военные операции и сотрудничать в научной сфере.

Следующий сценарий - "Делать меньше, но более эффективно". Так как во всех политических вопросах договориться нельзя, европейские страны сконцентрируют свое внимание на темах, которые не вызывают разногласий. К примеру, это может быть торговая политика, охрана границ или общее ведомство по мигрантам. Также может встать вопрос о создании единого агентства по борьбе с терроризмом, говорится в статье.

Пятый сценарий называется "Делать намного больше вместе". Тут, как пишет автор, страны Евросоюза могут совершить огромный прыжок и достигнуть прогресса сразу по целому ряду политических вопросов: речь может пойти о более тесном сотрудничестве в налоговом законодательстве, о совместном оборонном союзе 27 государств, а также о направлении значительно больших средств в соседние государства ради решения проблемы беженцев.