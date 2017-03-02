Ближневосточный союз из подружившихся врагов

В скором времени "в израильско-палестинском конфликте и политической архитектуре всего Ближнего Востока могут произойти радикальные изменения", пишет политический обозреватель немецкой Die Welt Рихард Херцингер.

Так, недавно мировая общественность с явным раздражением отнеслась к тому, что США при новом президенте Дональде Трампе, по всей видимости, больше не будут считать принцип "Два государства для двух народов" главным для достижения мира между израильтянами и палестинцами. Примерно такое же высказывание сделал во время визита в Вашингтон две недели тому назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, говорится в статье.

Политологи немало поломали себе голову над тем, что имели в виду Трамп и Нетаньяху, заговорив о желании найти так называемое региональное решение для израильско-палестинского конфликта. Многие эксперты считают невозможным, что такие страны, как Саудовская Аравия и Катар, согласятся на какой-либо иной вариант, кроме "два государства - два народа", пишет Херцингер. Буквально на днях глава МИДа Саудовской Аравии заявил, что его страна не изменит своей позиции по этому вопросу.

"Но в то же время саудиты и страны Персидского залива возлагают большие надежды на нового американского президента и рады тому, что он хочет покончить с чересчур дружелюбной, на их взгляд, политикой Барака Обамы по отношению к Ирану", - отмечает автор. Свежие заявления израильских политиков также представляют интерес.

К примеру, в недавнем интервью Die Welt министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил: "Умеренные суннитские государства поняли, что самую большую опасность для них представляет не Израиль, сионизм или евреи, а Иран". Либерман считает, что сейчас пришло время "официально создать союз всех умеренных сил на Ближнем Востоке против терроризма, от кого бы он ни исходил - от мусульман, евреев или христиан". Ранее в Вашингтоне уже ходили слухи о том, что США работают над созданием альянса умеренных арабских стран по образцу НАТО.

"Конечно же, учитывая распространенную в арабских странах ненависть к евреям, в подобном союзе Израиль не будет числиться официальным членом, но он сможет выступать в качестве важного помощника в ходе военных операций и операций спецслужб на Ближнем Востоке", - пишет автор.

Разумеется, остается немало сомнений, насколько реалистична подобная версия оборонного союза против шиитского экстремизма, который спонсируется из Ирана, и суннитского джихадизма. Также неясно, каким образом в этот антииранский альянс может вписаться Россия, которую Трамп хочет, несмотря ни на что, сделать своим партнером в борьбе против исламского терроризма. Путин, напоминает обозреватель, сумел добиться столь больших военных успехов в Сирии только благодаря тесному сотрудничеству с Тегераном. "Совершенно не понятно, что Трамп сможет предложить Путину в обмен на то, чтобы он разорвал успешный союз с Ираном. Вряд ли для этого будет достаточно даже "скормить Украину" кремлевским автократам", - подчеркивает журналист.

"Между тем, если посмотреть поверх всяческих идеологических иллюзий, то в американо-израильском изменении курса по вопросу мира на Ближнем Востоке есть рациональное зерно", - считает Херцингер. Многолетние попытки добиться компромисса между Израилем и палестинцами путем мирных переговоров так и не принесли успеха. Также с самого начала на провал была обречена политика администрации Обамы "давить" на Израиль с целью добиться односторонних уступок вроде полного прекращения строительства поселений. Этот курс всего лишь подогревал нереалистичные ожидания палестинского руководства и давал ему повод уклоняться от переговоров с Израилем, говорится в статье.

Более того, сценарий "Два государства для двух народов" подразумевал то, что Рамаллах навсегда откажется в пользу Израиля от части территории, которую он считает палестинской. Даже если бы у палестинского руководство появилось такое желание, оно вряд ли смогло бы насадить его среди палестинцев - особенно с радикальным "Хамасом" за спиной.

Таким образом, мантра о "Двух государствах для двух народов " постепенно отдаляется от реальности. В действительности, уверен Херцингер, "палестинское государство будет жизнеспособным только в симбиотической связи с израильской экономикой и израильским обществом. Ориентация на слабые экономики соседних Иордании или Египта не даст никаких перспектив палестинскому населению".

Настало время пересмотреть условия для израильско-палестинского мирного решения с нуля, считает автор. Многое говорит в пользу того, что это будет возможно только при полном изменении ситуации в регионе: если арабские страны серьезно встанут на путь модернизации и гуманизации своего общества и откажутся считать Израиль заклятым врагом, то перемены в менталитете произойдут и у палестинцев. Двойная проблема - иранская экспансия и всепожирающий джихадизм - могла бы направить арабский мир в этом направлении, но это возможно лишь в долгосрочной перспективе. Быстрых решений в израильско-палестинском конфликте по-прежнему нет, заключает автор.