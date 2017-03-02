"Всегда оставаться настоящим мужчиной - нелегкая ноша"

В таких российских республиках Северного Кавказа, как Чечня, мужчина должен быть сильным - об этом знают уже 8-летние дети. Однако не все могут соответствовать старомодным представлениям, пишет в своей статье на сайте Die Welt постоянный автор издания Юлия Смирнова.

"Громкая драматическая музыка сопровождает действо в одном из спортивных залов Грозного. Пестрый свет прожекторов скользит то по ликующей публике, то по боксерскому рингу. "Ахмад Кадыров!" - ревет в микрофон ведущий, представляя 10-летнего участника поединка в красном углу. Он - сын чеченского президента Рамзана Кадырова. Ахмаду противостоит другой мальчик, Дамир Шевхужев, которого представляют как "черкеса". Бой начинает, трибуны свистят. Через 14 секунд "черкес" в нокауте уже лежит на полу, а сын президента в диком восторге скачет по рингу, колотя натянутую вокруг него сетку кулаками", - описывает происходившее во время детского боксерского поединка Смирнова. Побежденный Шевхужев вытирает слезы.

"В тот вечер перед публикой дрались и двое младших сыновей чеченского президента - и оба одержали в поединках победу. Отец удовлетворенно следил за боем с трибун. Позднее он опубликовал фрагменты записи боев в Instagram. Боевые единоборства здесь поддерживаются на самом высоком уровне. Своих сыновей Кадыров воспитывает как настоящих мачо", - отмечает автор статьи.

В ноябре прошлого года тренер сыновей Кадырова получил в подарок автомобиль Porsche Panamera. У самих мальчиков также есть автомобили премиум-сегмента, говорится в материале немецкой газеты.

"Настоящий джигит" - искусный и храбрый наездник и воин - вот распространенное на Северном Кавказе клише, которому должен соответствовать настоящий мужчина. Однако в реальной жизни мужчинам приходится разрываться между архаичной риторикой и современной действительностью. Их одолевают неосознанные страхи, которые они не имеют права высказывать вслух. Они обладают властью в семье, оставаясь безвластными в политике", - повествует журналистка. "Бессилие и потеря ориентиров нередко приводят к насилию и радикализации", - добавляет она.

О положении женщин на Северном Кавказе, их бесправии и домашнем насилии известно много, о проблемах мужчин - нет. Это подтолкнуло чеченскую неправительственную организацию "Синтем" провести совместно с немецким Фондом имени Генриха Белля исследование о проблемах, с которыми сталкиваются мужчины на Северном Кавказе.

По словам Ирины Костериной, координатора по гендерным вопросам Фонда имени Генриха Белля, там, "где патриархат выражен особенно явно, оказывается и более сильное давление как на мужчин, так и на женщин". "Всегда оставаться истинным джигитом, настоящим мужчиной, все держать под своим контролем и нести за все ответственность - непростая ноша".

Исследование для многих мужчин стало единственной возможностью открыто заявить о своих проблемах, говорится в статье. "На первом месте для мужчин из северокавказских республик стоит семья. Роль главы семьи предусматривает, что мужчина отвечает за всех женщин - супругу, незамужних сестер. Если женщина из его семьи ведет себя "распущенно", вина за это ложится на мужчину. И речь идет не только о добрачном сексе, который традиционно для девушки является табу, но и, например, о громком смехе с подругами в торговом центре", - сообщает газета.

До сих пор имеют место "казни" женщин, которые, с традиционной точки зрения, вели себя "аморально". 27-летний Ахмед из Чечни против убийств и любого проявления насилия против женщин. Однако и он считает, что "целомудренность женщины является большой ценностью для всей семьи".

"К насилию приводит не только верность традициям. Политическая и социальная ситуация в этом российском регионе также вносит свой негативный вклад. На практике мало кто может соответствовать идеальному образу сильного мужчины, обеспечивающего свою семью. Мужчины на Северном Кавказе в качестве одной из своих основных проблем называют и экономическую ситуацию: здесь трудно найти работу и прокормить семью, если ты не принадлежишь к элите", - пишет Смирнова.

Другой актуальной проблемой, сильнее всего выраженной в Чечне, является бесправие. Речь идет о произволе чеченских властей, жестоко подавляющих любое проявление критики.

"После распада СССР, - продолжает автор, - стремительно вырос интерес к исламу. Молодое поколение нередко более религиозно, чем их родители, выросшие в советском обществе. (...) Религия вытесняет старые ценности традиционной сельской общины". При этом ислам исповедуется в разных формах, замечает автор публикации. "Некоторые мусульмане используют религию для того, чтобы подавлять женщин, - рассказывает Костерина из Фонда имени Генриха Белля. - Другие считают, что и он, и его супруга - мусульмане, а поэтому равны".

Вместе с исламом на Северном Кавказе получило распространение и многоженство, которое теперь стало законным благодаря шариату. В пользу многоженства высказывался и Кадыров, говорится в статье.

"Ислам в его самой радикальной форме для некоторых мужчин стал средством выразить свой протест против несправедливости и угнетения. В течение нескольких последних лет молодые дагестанцы и чеченцы пополняют ряды исламистского подполья. Многие из них сражаются в Сирии на стороне "Исламского государства" (запрещенной в РФ террористической организации. - Прим. ред.), где они славятся бесстрашием и потому их часто отправляют на передовую".

"Джихад дает ответы, обещает идеальное и справедливое государство", - говорит Костерина. С проблемой радикализации столкнулась и Кабардино-Балкария, где верность религиозным постулатам ощущается меньше всего. По словам 28-летнего жителя республики, это происходит, в том числе, и из-за потери ориентиров". Многие разрываются между современными, новыми религиозными и традиционными ценностями. Случается, что тот, кто вообще был не религиозен, за пару месяцев становится сторонником радикального ислама.

Мартин из Кабардино-Балкарии и Ахмет из Чечни вместе с другими молодыми мужчинами из региона приняли участие в семинарах, организованных Фондом Белля. В ходе их проведения они учились говорить о собственных слабостях и ошибках, дискутировать о проблемах отцов и детей, сообщает Юлия Смирнова.