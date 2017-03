2 марта 2017 г. Адам Энтус, Эллен Накашима и Грег Миллер | The Washington Post Новый генпрокурор США Джефф Сешнс в прошлом году дважды встречался с российским послом, а впоследствии не сообщил об этих фактах По словам чиновников министерства юстиции США, в прошлом году Джефф Сешнс, который тогда был сенатором, дважды разговаривал с послом России в США, пишет The Washington Post. "Он не раскрыл факт этих встреч, когда на заседании, где Сешнса утвердили на посту генпрокурора, его спрашивали о возможных контактах членов избирательного штаба Трампа с представителями Москвы", - отмечают журналисты Адам Энтус, Эллен Накашима и Грег Миллер. "Во время одной из этих встреч Сешнс имел неофициальную беседу с российским послом Сергеем Кисляком, проходившую в кабинете сенатора в сентябре, - в разгар того, что сотрудники разведслужб США называют российской киберкампанией, призванной вызвать неразбериху на президентских выборах в США", - говорится в статье. По мнению газеты, факт разговоров Сешнса с Кисляком может подтолкнуть конгрессменов к новым призывам назначить прокурора по особым поручениям для расследования предполагаемой роли России в президентских выборах 2016 года. "В качестве генпрокурора Сешнс надзирает за работой министерства юстиции и ФБР - ведомств, ведущих расследования российского вмешательства и возможных связей приближенных Трампа. Пока Сешнс отклоняет призывы взять самоотвод", - говорится в статье. По данным издания, Сешнс разговаривал с Кисляком в июле и сентябре прошлого года. "В то время он был одним из ведущих членов влиятельного комитета по делам вооруженных сил, а также одним из главных советников Трампа по внешней политике", - пишут авторы. 10 января, на заседании сенатского юридического комитета, где утверждалась кандидатура Сешнса на пост генпрокурора, сенатор-демократ Ал Фрэнкен спросил, что сделал бы Сешнс, если бы узнал о доказательствах того, что кто-либо, связанный с избирательным штабом Трампа, общался с российским правительством в период кампании 2016 года. "Я не осведомлен о каких-либо подобных действиях", - ответил Сешнс. Он добавил: "Один или два раза во время этой кампании меня называли доверенным лицом, и у меня не было контактов с русскими". Газета сообщает: "Чиновники заявили, что Сешнс не счел, что вопросы законодателей касались этих разговоров, и не помнит в подробностях то, что обсуждал с Кисляком". "В его ответе не было абсолютно ничего, что вводило бы в заблуждение", - сказала пресс-секретарь Сешнса Сара Исгур Флорес. В январе сенатор-демократ Патрик Дж.Лейхи задал Сешнсу несколько вопросов в письменной форме, в том числе: "У нескольких кандидатов, выдвинутых избранным президентом, или его старших советников есть российские связи. Были ли у вас контакты с кем-либо, связанным с любым элементом российского правительства, насчет выборов 2016 года до либо после дня выборов?". Сешнс ответил одним словом: "Нет". В среду вечером Сешнс заявил, что "никогда не встречался с кем-либо из российских официальных лиц для обсуждения вопросов кампании. Понятия не имею, в чем смысл этого утверждения. Оно ложно". Чиновники министерства юстиции сказали, что 8 сентября Сешнс встречался с Кисляком как член комитета по делам вооруженных сил, а не как доверенное лицо Трампа. Флорес подчеркнула: "На заседании его спрашивали о контактах между Россией и избирательным штабом Трампа - не о встречах, которые он имел в качестве сенатора и члена комитета по делам вооруженных сил". Она добавила, что в прошлом году Сешнс более 25 раз беседовал с зарубежными послами в качестве члена комитета. Обратившись к 26 лицам, которые были членами этого комитета в 2016 году, газета обнаружила: на запрос откликнулись 20 из 26 человек, и все они уверяли, что в прошлом году не встречались с российским послом. В среду сенатор Фрэнкен заявил: "Теперь очевидно как никогда, что генпрокурор не может добросовестно надзирать в Минюсте и ФБР за расследованием связи Трампа с Россией, он должен немедленно взять самоотвод". Несколько демократов из Палаты представителей Конгресса США призвали Сешнса подать в отставку. Вернувшись к теме встреч, газета сообщает: в июле Сешнс был на одном мероприятии в аналитическом центре Heritage Foundation, где присутствовали примерно 50 послов. По словам некого чиновника Минюста, после мероприятия небольшая группа послов подошла к Сешнсу. Он "поговорил с некоторыми послами, в том числе с Кисляком, индивидуально. В этих неформальных беседах послы давали высокую оценку высказываниям Сешнса, некоторые из них пригласили его на мероприятия, которые спонсировали", - рассказал чиновник, сославшись на бывшего сотрудника канцелярии Сешнса. По оценкам газеты, публичная позиция Сешнса в отношении России менялась: в марте 2015 года он сказал в интервью, что США и Европа "должны объединиться" против России, а в июле 2016-го, тоже в интервью, заявил, что нужно "найти способ разорвать этот круг враждебности". Источник: The Washington Post