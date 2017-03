2 марта 2017 г. Крис Силлицца | The Washington Post Теперь для республиканцев политическое самоубийство - не призвать к более глубокому расследованию связей с Россией "Проблемы президента Трампа с Россией только что стали на порядок серьезнее", - считает журналист The Washington Post Крис Силлицца: новый генеральный прокурор США Джеф Сешнз, оказывается, дважды разговаривал с российским послом Сергеем Кисляком в 2016 году. Между тем на заседании юридического комитета Сената Сешнз заявил: "Меня один или два раза привлекали в качестве замены в ходе этой кампании, и я никак не общался с русскими". "Не нужно быть политическим гением, чтобы понять, какой большой проблемой это стало для Сешнза, Трампа и республиканцев в Конгрессе в широком смысле", - говорится в статье. "Видя дым, и дым, и дым, и дым, и дым, самые разумные люди предполагают, что рядом огонь - или что необходимо независимое расследование, чтобы определить, где горит", - указывает автор и цитирует заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма в эфире CNN: "Тогда вам точно нужен специальный прокурор". "Я подозреваю, что многие республиканцы последуют примеру Грэма в ближайшие 24 или 48 часов, - пишет Силлицца. - Им нужно найти способ отгородиться от того, что с каждым днем становится все более и более ядовитым. Иначе зальет их всех". Источник: The Washington Post