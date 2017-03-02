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2 марта 2017 г.
2 марта 2017 г.

Крис Силлицца | The Washington Post

Теперь для республиканцев политическое самоубийство - не призвать к более глубокому расследованию связей с Россией

"Проблемы президента Трампа с Россией только что стали на порядок серьезнее", - считает журналист The Washington Post Крис Силлицца: новый генеральный прокурор США Джеф Сешнз, оказывается, дважды разговаривал с российским послом Сергеем Кисляком в 2016 году. Между тем на заседании юридического комитета Сената Сешнз заявил: "Меня один или два раза привлекали в качестве замены в ходе этой кампании, и я никак не общался с русскими".

"Не нужно быть политическим гением, чтобы понять, какой большой проблемой это стало для Сешнза, Трампа и республиканцев в Конгрессе в широком смысле", - говорится в статье.

"Видя дым, и дым, и дым, и дым, и дым, самые разумные люди предполагают, что рядом огонь - или что необходимо независимое расследование, чтобы определить, где горит", - указывает автор и цитирует заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма в эфире CNN: "Тогда вам точно нужен специальный прокурор".

"Я подозреваю, что многие республиканцы последуют примеру Грэма в ближайшие 24 или 48 часов, - пишет Силлицца. - Им нужно найти способ отгородиться от того, что с каждым днем становится все более и более ядовитым. Иначе зальет их всех".

Источник: The Washington Post


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