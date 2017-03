2 марта 2017 г. Редакция | The Washington Post США должны использовать свое влияние по Сирии "Отношения президента Трампа с российским режимом Владимира Путина и его намерения касательно России остаются тревожно непрозрачными. Поэтому, когда во вторник американский представитель в ООН Никки Хейли раскритиковала Москву за сдерживание действий против сирийского режима Башара аль-Асада в связи с использованием химического оружия, это стало приятным сюрпризом", - говорится в редакционной статье американской газеты The Washington Post. Как напоминает издание, Хейли заявила, что Россия и Китай, которые вместе наложили вето на резолюцию по санкциям против Сирии, "сделали возмутительный и не поддающийся оправданию выбор". "Убедительная дипломатия посла была полезна не только тем, что она сигнализировала готовность администрации Трампа противостоять военным преступлениям, как это делали все американские администрации до того, - считает издание. - Мы надеемся, что она также имеет целью предупредить Путина о том, что заявленное Трампом желание присоединиться к нему в борьбе с "Исламским государством" (запрещенная в РФ группировка. - Прим. ред.) не дойдет до того, чтобы мириться с крупными нарушениями прав человека или поддержкой погрязшей в крови диктатуры Асада". "Путин, который часто намекал на то, что может охотно обойтись без Асада, предпринимает вместе с Турцией попытку организации нового сирийского мирного процесса, практически исключающего США", - пишет газета. "Как и стоило ожидать, он в тупике", частично потому, что "игроки с обеих сторон хотят понять, какую позицию займет администрация США". По мнению издания, "именно этот рычаг Трамп и должен использовать: если Путин хочет его помощи в улаживании сирийского конфликта и защите там российских интересов, российского президента надо вынудить расторгнуть союз с Ираном и отказаться от поддержки режима, который сбрасывает хлорин на женщин и детей". Источник: The Washington Post