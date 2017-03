2 марта 2017 г. Кэрол Ли, Кристофер Стьюарт, Роб Барри и Шейн Харрис | The Wall Street Journal Следователи изучали контакты Джеффа Сешнса с российскими чиновниками "Американские следователи проверяли контакты генерального прокурора Джеффа Сешнса с российскими чиновниками в период, когда он был советником Дональда Трампа в рамках президентской кампании", - сообщают журналисты The Wall Street Journal Кэрол Ли, Кристофер Стьюарт, Роб Барри и Шейн Харрис, ссылаясь на осведомленные источники. "Неизвестно, каковы были результаты следствия, и длится ли оно до сих пор", - говорится в статье. "От ФБР, под руководством которого ведется расследование, не удалось получить быстрый комментарий, - сообщают журналисты. - Белый дом переадресовал запрос в министерство юстиции". Обнародование контактов Сешнса с российскими чиновниками "немедленно, вечером в среду, привело к требованиям в его адрес устраниться от всех расследований в отношении администрации Трампа или даже уйти в отставку, поскольку он не раскрыл правду во время слушаний по утверждению его кандидатуры". Газета напоминает, что во время январских слушаний в Сенате по кандидатуре Сешнса на пост генпрокурора, он, будучи тогда республиканским сенатором от штата Алабама, свидетельствовал под присягой, что в качестве представителя кампании Трампа не контактировал с российскими чиновниками и никогда не обсуждал с ними выборы 2016 года. "Однако Сешнс беседовал с российским послом в США Сергеем Кисляком в период, когда прошлым летом в Кливленде проходил национальный съезд Республиканской партии", как заявила представитель генпрокурора Сара Флорес. Она добавила, что Сешнс "также общался с Кисляком по другому поводу в прошлом году - во время встречи в своем офисе в Сенате". Это была "личная встреча", пояснила Флорес, а не телефонный звонок, как она заявляла ранее. По словам представителя Сешнса, "контакт в прошлом июле имел место, когда Сешнс в качестве сенатора, а не официального лица предвыборной кампании, выступал на мероприятии Heritage Foundation (исследовательский центр в США. - Прим. ред.) в Кливленде, на котором присутствовал Кисляк", передает издание. Как заявила Флорес, "несколько послов, включая Кисляка", подошли к Сешнсу после его выступления. Общение с Кисляком было "мимолетным и неформальным", добавила представитель генпрокурора. По ее словам, "генпрокурор не знал, что его контакты стали предметом расследования", сообщает издание. Флорес заявила, что Сешнс не был обязан раскрывать свои контакты, так как они имели место в его бытность сенатором, а не официальным представителей предвыборной кампании. Следствие американской контрразведки, в рамках которого изучались контакты Сешнса, сосредоточено на связях чиновников из предвыборного штаба Трампа с Россией, говорится в статье. Как сообщил авторам один осведомленный источник, "расследование, в котором фигурирует Сешнс, проверяет его контакты в тот период, когда он работал в качестве советника по внешней политике Трампа весной и летом 2016 года". Если это расследование продолжится, пишут авторы, "оно может привести к очень необычной и щекотливой политической динамике, поскольку ФБР входит в министерство юстиции, которое Сешнс возглавляет в качестве генпрокурора". Учитывая роль ФБР в изучении разговоров Сешнса, спецслужба "заламывает руки", не зная, как продолжать расследование, рассказал газете один осведомленный источник. Авторы добавляют, что "до этой недели Сешнс сопротивлялся призывам устраниться от всякой роли в расследовании возможных связей соратников Трампа и России". Однако поздно вечером в среду "ряд демократов, включая лидера меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси, а также члена Палаты представителей от Мэрилэнда Элию Каммингса, заявили, что Сешнс должен уйти в отставку по причине того, что он не раскрыл свои контакты с российскими чиновниками". Источник: The Wall Street Journal