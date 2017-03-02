Белый дом рассматривает применение военной силы против Северной Кореи

"Внутренний пересмотр стратегии Белого дома по Северной Корее включает возможность использования военной силы или смены режима, чтобы ослабить ядерную угрозу со стороны этого государства, заявили лица, знакомые с процессом. Такая перспектива заставляет нервничать некоторых союзников США в регионе", - сообщают Кэрол Ли и Аластер Гейл в газете The Wall Street Journal.

Дональд Трамп предпринял шаги, чтобы уверить союзников в том, что он не откажется от соглашений, на которых десятилетиями основывалась политика США в Азии, но его обещание не позволить Пхеньяну когда-либо испытать межконтинентальную баллистическую ракету - наряду с пересмотром стратегии, состоявшимся две недели назад, - заставило некоторых лидеров готовиться к переменам в американской политике, говорится в статье.

"Во время двухдневного саммита в феврале с участием премьер-министра Японии Синдзо Абэ и Трампа американские чиновники несколько раз заявили, что рассматриваются все опции для разрешения ситуации с Северной Кореей", - пишет издание со ссылкой на лицо, осведомленное о ходе бесед. "Для японской стороны было ясно, что эти опции включают военный удар США по Северной Корее, - возможно, в том случае, если Пхеньян выкажет готовность испытать межконтинентальную баллистическую ракету", - добавил источник. По словам неназванного собеседника газеты, японцам это сценарий показался очень "тревожным".

Где-то две недели назад, информируют авторы, "заместитель советника по национальной безопасности Кэтлин Макфарлэнд созвала совещание с правительственными чиновниками, отвечающими за эту сферу, и попросила их сделать предложения по Северной Корее, включая идеи, которые, по словам одного чиновника, выходили далеко за рамки традиционной политики". Не исключались никакие варианты, "начиная с признания Америкой Северной Кореи в качестве ядерной державы и кончая военными действиями против Пхеньяна". Макфарлэнд попросила администрацию "полностью переосмыслить политику Америки по Северной Корее". Как пишет издание, во вторник чиновники донесли до Макфарлэнд свои идеи и предложения. "Теперь эти варианты подвергнуться отбору, чтобы приобрести окончательную форму, в какой они будут представлены на рассмотрение президента".

"Япония опасается, что она может быть втянута в региональный конфликт из-за военного удара США по Северной Корее", - отметил в беседе с изданием Тетсуо Котани из Японского института международных отношений. По его словам, "Токио также боится сценария, при котором США вместо этого проведут переговоры с Северной Кореей и достигнут договоренности, что приведет к сворачиванию деятельности Вашингтона в регионе".

"Недавно Трамп заверил лидеров Японии и Южной Кореи в приверженности США своим обязательствам по защите обеих стран", - говорится в статье, и в настоящий момент США устанавливают продвинутые системы ПРО в Южной Корее. "Несмотря на опасения, вызванные возможным военным столкновением между США и Северной Кореей, ускорение атомной и ракетной программ Пхеньяна усилило призывы сторонников жесткой линии в военных кругах Японии и Южной Кореи создать оборонный потенциал для превентивного удара по военным объектам Северной Кореи, если будет риск неизбежной атаки с ее стороны", - пишут журналисты.