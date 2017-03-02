Эксперт: "Популисты затрагивают реальные проблемы"

Группа экономистов под руководством главы Мюнхенского института экономических исследований (Ifo) Клеменса Фюста исследовала феномен популизма. В интервью Die Zeit Фюст говорит о сделанном им с коллегами выводе: "простого противоядия против популизма не существует".

"Как правило, популисты начинают с сегментирования общества. Они выделяют коррумпированную, по их мнению, элиту, традиционную политику, с одной стороны, и население, которое они считают гомогенным, с другой. Популисты выступают против глобализации, сваливают вину за политические проблемы на чужаков и мигрантов. Типично для популистов и отсутствие оценки затрат и пользы от тех или иных политико-экономических мер. Экономическая политика популистов имеет краткосрочную ориентацию", - подчеркивает эксперт, говоря о тех особенностях, которые объединяют сторонников популистских идей.

Что касается их электората, то здесь, по мнению Клеменса Фюста, существуют различия в зависимости от того, идет ли речь о Латинской Америке или США и Европе. В первом случае идеи популистов популярны среди малообразованных и имеющих слабое представление о демократии слоях населения. "В США и Европе за популистов голосуют как те, кто придерживается скорее националистических взглядов и не демонстрирует толерантности в отношении мигрантов, так и те, кто разочаровался в традиционных политических силах".

Так, росту популярности Трампа способствовало распространяющееся среди многих американцев чувство, что они проиграли от глобализации. При этом, подчеркивает экономист, речь не идет о "различиях между доходами" как таковыми. "Тот, кто внимательно проанализирует политику Трампа, поймет, что она вертится в первую очередь вокруг благосостояния богатых. Однако Трамп понял, что может выиграть от того, что многие в США недовольны традиционными политическими силами. Когда в регионах с умирающей промышленностью падает уровень жизни и политика не заботится об этом, последствия неизбежны", - констатирует немецкий эксперт.

"Бесспорно, популисты затрагивают реальные проблемы - иначе за ними никто бы и не последовал. Речи о том, чтобы демонизировать все, что они говорят, не идет. Нужно анализировать эти проблемы, принимая во внимание аргументацию и предложения популистов. Их слабость в том, что их решения не работают", - замечает Фюст.

Эксперт обращает внимание и на тот факт, что "умеренные политики, как правило, обращают на себя меньше внимания в СМИ, чем радикальные. Правда, это не говорит о том, что население не воспринимает разумные решения. (...) Показательным для популизма является чрезмерное упрощение. Простые радикальные идеи проще распространяются и через СМИ. Многие ток-шоу предпочитают приглашать политиков-популистов. Тот, кто объясняет, что все не так просто, и предлагает в качестве компромисса разумные решения, считается не столь интересным гостем студии".

Единого решения по противодействию популизму не существует, уверен эксперт. "В задачу умеренных политиков входит, в том числе, открыто заявлять о том, что общество неоднородно. А неотъемлемой частью демократии является признание противоположных интересов и поиск компромиссов".

"Популисты склонны критиковать ЕС, обвиняя его в тех проблемах, которые на деле берут начало в политике каждого конкретного государства. Однако это не означает, что любая критика в адрес ЕС имеет популистскую окраску. Однако популизм в воплощении Марин Ле Пен, к примеру, представляет угрозу самому существованию ЕС. Я настроен оптимистично и считаю, что граждане в большинстве стран Евросоюза понимают, что сохранение целостности ЕС имеет фундаментальное значение для благосостояния и мира в Европе. Речь идет о том, чтобы устранить недостатки Евросоюза, которые, бесспорно, существуют, и укрепить его преимущества", - уверен эксперт.