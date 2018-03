2 марта 2018 г. Бен Коллинз, Гидеон Резник и Спенсер Акерман | The Daily Beast Эксклюзив: секретные документы из утечки информации о выборных троллях России "Поддерживаемая Кремлем "ферма троллей", которая была в центре российского вмешательства в выборы 2016 года в США, по-тихому пострадала от катастрофического прорыва ее системы безопасности, подтвердило The Daily Beast: произошла утечка информации, в результате которой распространились новые подробности ее операций в малоизвестных закоулках интернета", - пишет The Daily Beast. "Российская "информационная биржа" Joker.Buzz, где продается с аукциона информация - часто краденая или конфиденциальная - рекламировала утечку большого массива внутренних документов "Агентства интернет-исследований" (АИИ). В них содержатся имена американцев, особенно активистов, на которых организация сосредотачивалась конкретно; базируемые в Америке прокси, которые использовались для доступа в Reddit и на сайт вирусных мемов 9Gag; а также информация о логинах аккаунтов "фермы троллей", - утверждают журналисты Бен Коллинз, Гидеон Резник и Спенсер Акерман. "Объявление было озаглавлено "Савушкина 55" (физический адрес в Санкт-Петербурге, где когда-то действовала "ферма троллей"). В качестве даты аукциона указано 10 февраля 2017 года - за 7 месяцев до того, как Facebook и Twitter идентифицировали и удалили из Twitter аккаунты "Агентства интернет-исследований". Ни одной заявки не поступило. Продавец, AlexDA, не разместил каких-либо других объявлений, связаться с ним не удалось. В объявлении на русском языке были обещаны "рабочие данные из отдела, сфокусированного на Соединенных Штатах", - говорится в статье. Авторы полагают: "Хотя дату аукциона было невозможно подтвердить в независимых источниках, подлинность утечки подтвердить можно. В "слитых" документах перечислены интернет-ники, связанные с рядом американских граждан, которых россияне использовали в качестве невольных марионеток. The Daily Beast удалось отыскать четырех из этих граждан, имена которых раньше не раскрывались. "Слив" содержит конкретные даты в 2016 году, когда аккаунт Blacktivist, созданный АИИ, обращался к этим гражданам США, а также краткое описание разговоров. Журналисты The Daily Beast поговорили с этими гражданами и подтвердили, что они общались с аккаунтом Blacktivist так, как АИИ описало в документе. В одном случае американец даже предоставил скриншоты своих разговоров с российским троллем, пытавшимся его околпачить". "Как теперь может подтвердить The Daily Beast, благодаря утечке информации также вскрылась ранее не освещавшаяся связь АИИ с еще двумя митингами в 2016 году, один из которых состоялся в окрестностях Атланты, а другой - на западе штата Нью-Йорк. Один из них обернулся насилием", - говорится в статье. По словам авторов, благодаря аукциону "слитых" документов можно ознакомиться с работой отдела аналитики "фермы троллей". "По-видимому, он фокусировался на таких задачах, как понять Америку и выделить самые спорные вопросы. Одна из папок отдела озаглавлена "Миграционная политика США", что стало краеугольным камнем для самого разобщающего людей троллинга АИИ", - говорится в статье. Авторы приводят еще несколько тем: "Правящий политический олигарх", "Лживые обещания Америки" и "Расходы на авиаудар" (по предположению издания, подразумевается удар Трампа по сирийскому военному аэродрому), а также "Обама". "К лету 2016 года "Агентство интернет-исследований" захотело вывести американцев на улицы. Используя такие инструменты, как страница мероприятий в Facebook, они продвигали и проводили митинги за Дональда Трампа и против Клинтон", - говорится в статье. "Сотрудники "фермы троллей", выдавая себя за американцев, "рассылали индивидуализированные сообщения реальным лицам под юрисдикцией США, чтобы попросить их участвовать и помочь с организацией" таких митингов", - говорится в статье. Авторы пересказывают несколько просьб: соорудить клетку на грузовике или нарядиться Хиллари Клинтон, которую везут в тюрьму. "Для митинга 23 июня 2016 года они попросили американца вербовать участников протрамповского митинга, пообещав "дать вам денег, чтобы напечатать плакаты и раздобыть мегафон", - говорится в статье. "В некоторых случаях эти усилия помогли разжечь стычки, которые вылились в насилие. В других они сводились разве что к случайным сообщениям в Facebook, адресованным активистам, которые в любом случае собирались пойти на протесты, связанные с этими проблемами. "Агентство интернет-исследований" купалось в деньгах и могло позволить себе рассредоточивание ставок", - пишет издание. "Россияне тщательно выбирали свои потенциальные объекты среди американцев. Когда они стремились продвигать конфликт на митинге в Стоун-Маунтин, штат Джорджия, то, судя по слитым документам, "Агентство интернет-исследований" обратилось к женщине, чья родословная восходит к сердцу движения за гражданские права", - говорится в статье. Авторы поясняют, что это Барбара Уильямс Эмерсон, чей отец Хозия Уильямс был одним из ближайших помощников Мартина Лютера Кинга. Эмерсон сообщила изданию, что посты Blacktivist начали появляться в ее ленте друзей в Facebook. "Она вспомнила, что поставила лайк какой-то статье на его ныне закрытой странице в Facebook, но, сказала она, "по-моему, со мной не вступали в прямой контакт" и определенно не делали никаких предложений денег или ресурсов. Несмотря на все возможные попытки Blacktivist к ней подобраться, Эмерсон, живущая неподалеку от Стоун-Маунтин, даже не ходила на акцию протеста, которую раскручивал Blacktivist", - говорится в статье. "Митинг в Стоун-Маунтин состоялся 23 апреля 2016 года, примерно в 25 милях от места разведывательной операции в Атланте в 2014 году, в проведении которой Мюллер обвиняет АИИ (один американский чиновник подтвердил The Daily Beast, что Blacktivist активно проталкивал митинг в Стоун-Маунтин)", - говорится в статье. Издание пересказывает сообщение в Atlanta Journal-Constitution: демонстранты собрались, чтобы противостоять группе из двух дюжин белых националистов. CNN в тот день сообщила, что один из группы, которая была за белых, якобы кинул дымовую шашку в полицейских. "Аккаунт фермы троллей, анкетные данные которого числятся в слитых документах, - This-Truly-Brutal-World.tumblr.com - многократно делал перепосты объявлений об акциях протеста "Не мое наследие", созданные дружественным АИИ-аккаунтом BlackMatters, в том числе о митингах в Стоун-Маунтин и в Джексоне, штат Миссисипи. В объявлении об акции протеста в Джексоне говорилось, что она состоится в "14 дня", а вместо кавычек-"лапок" были поставлены кавычки-"елочки" в приглашении: "Присоединитесь к нам для митинга ?NOT MY HERITAGE?", - пишет издание. "В том же месяце, если основываться на сливе из "Агентства интернет-исследований", Blacktivist, по-видимому, обратился к реальным или потенциальным участникам митинга в апреле 2016 года в память о чернокожей Индии Каммингс, которая скончалась под стражей в полиции при подозрительных обстоятельствах, в Баффало, штат Нью-Йорк", - говорится в статье. Жительница Баффало Диэрра Дженкинс "упомянута в слитых документах "Агентства интернет-исследований", - пишет издание. "Незадолго до протеста, сказала Дженкинс, страница Blacktivist в Facebook вступила с ней в контакт по Messenger, "ничто не указывало, почему", чтобы прислать ей приглашение на демонстрацию", - говорится в статье. "Еще один человек, упомянутый в слитых документах АИИ, - юрист и активист Крэйг Карсон из Рочестера, - сказал, что общался с Blacktivist в ходе примерно трех или пяти разговоров, в основном через функцию Messenger в Facebook, хотя смутно припомнил, что этот аккаунт, возможно, иногда оставлял на его странице комментарии после того, как он разместил материал Blacktivist. Разговоры имели место в период апрельского митинга в память об Индии Каммингс, и для Карсона у Blacktivist была конкретная просьба: распечатать листовки с их наглядными материалами, чтобы принести их на митинг", - говорится в статье. Он распространил листовки. "Ной Вестфолл - еще один человек, упомянутый среди тех, с кем контактировали лица, аффилированные с "Агентством интернет-исследований", - живет в Баффало, штат Нью-Йорк. В 2016 году он захотел участвовать в апрельском протесте памяти Каммингс у Центра предварительного содержания округа Эри. До протеста он пообщался на тему мероприятия с неким пользователем Facebook, аккаунт которого теперь отключен. Судя по скриншотам предполагаемого разговора, которые Вестфолл предоставил The Daily Beast, 3 апреля днем он получил сообщение, и ему сказали: "Нам нужен волонтер, который помог бы нам с подписанием петиции/печатью плакатов". Пользователь также известил Вестфолла: "Было бы круто, если бы вы могли бы также вести трансляцию протеста в Periscope". Позднее ему прислали петицию и набор плакатов для использования и побудили наклеить их на картон", - говорится в статье. В итоге Вестфолл не пошел на митинг. "Три недели спустя пользователь прислал ссылку на другое мероприятие в Facebook и сказал: "Добро пожаловать на наш протест в понедельник, 2 мая", - говорится в статье. Источник: The Daily Beast