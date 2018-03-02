Российские сети активизировались, чтобы дать импульс ультраправым в Италии

"В последние месяцы российская машинерия вмешательств сосредоточила свои усилия на кампании дезинформации о миграционной ситуации в Италии, чтобы дать импульс радикальным партиям перед парламентскими выборами, которые состоятся в это воскресенье", - утверждает El Pais. "Согласно анализу 1055774 сообщений 98191 пользователя в соцсетях, с которым ознакомилась EL PAÍS, сеть профилей антииммиграционных активистов и НКО использовала по большей части ссылки, опубликованные Sputnik - средством массовой информации, которое принадлежит российскому правительству и работает, помимо других языков, на итальянском, - чтобы распространять ложный образ Италии, куда якобы вторглись беженцы, виновные в безработице и инфляции в ситуации кризиса, усугубленного пассивностью европейских политиков, а в конечном счете - Евросоюзом", - пишут журналисты Давид Аландете и Даниэль Верду.

"Вот некоторые примеры информационных материалов, опубликованных Sputnik: "В 2065 году квота иммигрантов в Италии может превысить 40% от численности всего населения" или "Иммигрантский хаос - начало социальной войны". Международная компания Alto Data Analytics, которая фокусируется на применении больших данных и искусственного интеллекта для анализа общественного мнения в СМИ и социальных сетях, предоставила нашей газете исследование 3164 источников контента - таких, как новости, записи в блогах и видеозаписи, с публикациями с 1 февраля по 31 июля 2017 года. Вывод гласит, что Sputnik оказал большое влияние в плане радикализации дебатов о миграционном кризисе. Изо всех международных СМИ, которые действуют в Италии, это российское СМИ - на втором месте по влиятельности после итальянской версии Huffington Post, как гласят замеры Alto (алгоритмы компании учитывают количество пользователей и интенсивность перепостов ссылок на различные СМИ в соцсетях примерно тем же методом, как и алгоритмы Google)", - говорится в статье.

"Дебаты о миграции полностью пронизали собой итальянскую политическую кампанию, почти не оставляя места для других тем", - пишет издание. По словам авторов, на улицах и в соцсетях исчезли нюансы, и радикальные позиции все больше побеждают.

"В этой стратегии дестабилизации Италии Sputnik был одним из центральных элементов, но не единственным. К этому российскому СМИ присоединилась сеть мелких сайтов, которые почти исключительно сосредотачиваются на высказываниях против иммиграции, такие как "Все преступления иммигрантов", "Популист" или "Италия, моя родина". Примета активности автоматизированных аккаунтов или ботов, используемых для превращения контента в вирусный, состоит в том, что сообщество сторонников иммиграции, в котором вдвое больше участников, опубликовало контент, которого более чем вполовину меньше, чем у сообщества, которое против въезда беженцев в Италию", - говорится в статье.

"В данном случае сети дезинформации с российской орбиты действовали по той же модели, что и при других кризисах: сомнительные источники, предвзятые эксперты и провокационные заголовки, которые распространяются десятками тысяч аккаунтов с целью сделать контент вирусным и раздуть проблему", - пишет издание.

"В 90% случаев информационные материалы Sputnik распространялись профайлами, которые обычно занимаются распространением антииммиграционных высказываний на итальянском языке", - говорится в статье.

"Россия - это обычная практика ее вмешательства в других странах вроде Германии - в Италии развивает отношения с партиями с обоих краев политического спектра. Ее связи с "Лигой" [Маттео] Сальвини и популистским "Движением "Пять звезд" стали очевидны два года назад. Сальвини в марте 2017 года увиделся с Сергеем Железняком, которому в Кремле (так в оригинале; Железняк - депутат Госдумы. - Прим. ред.) поручены отношения с европейскими партиями. В этот день было подписано соглашение, которое вызревало несколько месяцев, также путем восторженных отзывов Сальвини о Владимире Путине ("Это великий человек, и я это говорю бесплатно") и предвыборного обещания снять коммерческие эмбарго с России, которые, по оценке лидера "Лиги", обошлись Италии в 5 млрд евро и действительно имели последствия для итальянских производителей мяса и тканей", - говорится в статье.