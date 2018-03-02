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2 марта 2018 г.
2 марта 2018 г.

Редакция | El Pais

Путин завернулся во флаг

"Владимир Путин удивил мир программой перевооружения, которая в случае ее выполнения в форме, которая его удовлетворит, полностью изменила бы существующий стратегический баланс", - пишет El Pais в редакционной статье.

Газета делает вывод: "Вместо того чтобы завоевать поддержку россиян, гарантировав им политические, экономические и социальные права, Путин в очередной раз предпочел легитимизироваться посредством милитаристского национализма, патриотического пыла и конфронтации с демократическим Западом".

Газета советует не считать заявления Путина простой бравадой. "От Украины до Сирии, на Балтике, а также в сфере вмешательств в демократические процессы на Западе подтверждается, что российский вызов реален и к нему нужно отнестись очень серьезно", - заключает издание.

Источник: El Pais


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