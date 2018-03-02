Предвыборная кампания как демонстрация военной мощи

Владимир Путин готовится к своему следующему президентскому сроку. С четверга Россия и мир знают, чего ждать от его следующего президентства с 2018 по 2024 год: политики ядерных народных ракет, пишет Фридрих Шмидт на страницах немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Ликование велико, глаза людей, которые провели лучшие годы своей жизни в Советском Союзе, горят. (...) Как будто кто-то сделал укол адреналина в слабое тело. Зал вздрагивает. Многие улыбаются в ликовании, когда все новые ракеты появляются на экране. Картина триумфа", - комментирует автор реакцию публики на демонстрацию нового российского вооружения во время послания президента Путина Федеральному собранию.

Выступление Путина откладывалось с конца 2017 года, пока, наконец, не стало ясно, что оно станет его обращением перед выборами, которые состоятся через две недели - 18 марта, в годовщину аннексии Крыма. Кремлевские "режиссеры" выбрали на этот раз выставочный центр Манеж вместо зала в Кремле, чтобы собрать больше слушателей и показать на экранах достигнутые и намеченные успехи и "подогреть фантазии о всемогуществе" с помощью видео с ракетами, отмечает Шмидт.

Несмотря на то, что во время своего выступления Путин уверял, что демонстрация вооружений не является угрозой для остальных стран и Россия не собирается ни на кого нападать, все выступление Путина, в котором он постоянно говорил что-то вроде "и это еще не все", представляя новый вид вооружения, было "сплошной угрозой", уверен журналист.

С точки зрения внешней политики, речь Путина - это не только привычный вызов США, это и средство устрашения, направленное в сторону европейских стран по примеру размещения комплексов "Искандер-М" в Калининграде, считает автор.

"Однако учитывая предстоящие выборы, Путин, конечно, держит в поле зрения и внутреннюю политику, сплочение, мобилизацию. Слава российского оружия должна показать, что все жертвы последних лет конфронтации с Западом, санкций, дорогих военных операций за границей были не напрасны. Что Россия "поднялась с колен" и, будучи великой и даже сверхдержавой, теперь дает отпор Западу, прежде всего давним американским противникам", - говорится в статье.

Россия должна преодолеть свою зависимость от экспорта сырья, инвестировать в образование и науку, врачи и учителя должны получать достаточную зарплату и прочие обещания Путина - все это "тезисы из программных газетных статей Путина перед выборами шестилетней давности, которые теперь он повторяет почти дословно", отмечает автор.

Обещания Путина касательно "национальной программы против рака" и цифровой системы диагностики голословны, в действительности в медицине зияют огромные бреши, многие больницы были закрыты, а многие россияне, у которых нет денег, не могут позволить себе лечение, говорится в публикации.

"Каждому понятно, что настоящих экономических реформ не будет", - утверждает автор.

"Путин обещает лучшую защиту частной собственности, однако генпрокурор Юрий Чайка, который, как доказал Алексей Навальный, использовал следственные органы для "захвата" предприятий, по-прежнему находится на своем посту. Путин говорит, что речь постоянно идет о коррупции, в то время как большинство госслужащих честные люди - и снова становится ясным, что Путин не будет по-настоящему бороться с коррупцией. Почти ни в одной другой стране "ножницы" между богатыми и бедными не расходятся так широко, как в России. Путинские соратники извлекают выгоду из системы власти и передела имущества, что регулярно выявляет Навальный", - говорится далее.

"Президент снова обещает сократить государственное участие в экономике, которое сегодня составляет до 7%, однако его соратник Игорь Сечин сможет и дальше развивать государственную сырьевую империю, в том числе за счет частных предпринимателей", - уверен Шмидт.

"В то время как Путин говорит о привлечении в Россию иностранных специалистов, в действительности многие россияне покидают свою родину, направляясь, прежде всего, на Запад, и среди них особенно много высококвалифицированных молодых людей", - критикует автор еще одно обещание президента.

"Оружие как отражение величия страны, соперничество с Западом, образ России как "осажденной крепости" должны все это перекрыть и оправдать, - полагает журналист. - Путин оперирует чувством обиды, вновь проснувшейся и тем более агрессивной национальной гордости".

Автор отмечает, что в своем выступлении Путин не раз обращался к теме Советского Союза - так же, как в речи, посвященной присоединению Крыма почти четыре года назад. "Такие параллели не случайны: "возвращение" украинского полуострова способствовало тому, что падающая популярность Путина снова резко возросла. (...) Однако эйфория от присоединения Крыма прошла. Одного Крыма недостаточно для того, чтобы создать воодушевление". Помочь должно глобальное военное соперничество по старой формуле: "Они боятся нас, а значит, они нас уважают".

Таким все будет и в следующий президентский срок Путина, считает автор. Несмотря на то, что во время своей речи Путин периодически кашлял, кажется, он находится в хорошей форме. Особенно в моменты, когда ему демонстрируют его новое вооружение - они его, кажется, омолаживают, пишет журналист в заключение.