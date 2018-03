2 марта 2018 г. Дэвид Бонд | Financial Times По поводу достоверности ядерной угрозы Путина мнения аналитиков разделились "Владимир Путин, возможно, использовал графику в стиле комиксов, чтобы проиллюстрировать свои представления о новом ядерном арсенале, но в его заявлении о намерениях не было ничего комического", - пишет Financial Times. "Всего через несколько недель после того, как США обнародовали свой Обзор конфигурации ядерных сил, Путин изложил амбициозные планы по созданию новой ядерной крылатой ракеты с неограниченным радиусом действия, подводного дрона, способного поразить города обычными или ядерными боеголовками, и "непобедимой" гиперзвуковой ракеты, которая может наносить удары по авианосцам с воздуха", - пишет военный обозреватель издания Дэвид Бонд. "Но, хотя военные аналитики называют некоторые из видов вооружений, упомянутых в речи Путина, заслуживающими доверия, многие призывают проявлять осторожность в отношении утверждений российского президента", - отмечает он. "Функционирует ли что-либо из этого? Существует ли вообще?" - задается вопросами президент международного фонда в сфере безопасности Ploughshares Fund Джо Сиринсионе. "Все это находится на каком-то этапе разработки", - полагает он. Планы России по созданию ядерного дрона или торпеды, которая может быть запущена с подводной лодки, уже просачивались в начале этого года, ставя в тупик некоторых американских экспертов по вопросам обороны. "По-настоящему тяжелая боеголовка в этом аппарате затруднит контроль на глубине, если не будет передвигаться очень быстро и не будет использоваться управляемая поверхность, чтобы оставаться на глубине", - считает бывший офицер подводных войск ВМФ США Брайан Кларк. "Я не представляю себе управляемую поверхность, которая бы сделала этот подход возможным", - говорит он. "Но привлекло наибольшее внимание и вызвало скептицизм аналитиков описание Путиным ядерной крылатой ракеты с кажущимся неограниченным радиусом действия: специалисты усомнились не только в ее существовании, но и целесообразности", - отмечает автор. Дуглас Барри, аналитик Международного института стратегических исследований (Лондон), заявил, что США и СССР предпринимали попытки создания таких систем вооружения в эру холодной войны. "Это было настолько проблематично во многих отношениях, что они отказались от этого", - заявил Барри, добавив, что он "сомневается", когда речь заходит об идее, что это "настоящая программа, которая приведет к развертыванию системы вооружений". Источник: Financial Times