2 марта 2018 г. Орэл Браун | Globe and Mail Реальность, стоящая за путинскими громами и молниями "Стоя перед гигантскими экранами в Манеже в четверг, российский президент Владимир Путин твердой рукой управлял масштабным спектаклем. Его предвыборное послание российскому народу и миру заключалось в том, что российские военные силы непобедимы, а страна неуязвима", - пишет профессор международных отношений и политологии Университета Торонто Орэл Браун в статье для The Globe and Mail. Обвинив Запад в том, что он игнорирует Россию, Путин на фоне эффектных видеороликов и ярких графиков в великолепном зале метал громы и молнии: "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас". "Он сделал акцент на ядерном оружии, поскольку именно в этой сфере, и только в этой, Россия может притязать на статус супердержавы", - пишет Браун. Однако повышенное внимание к ядерному оружию не новость: в значительной степени это является частью российской национальной оборонной стратегии, отмечает автор. "Отчасти оружие, на которое он обратил внимание, наглядно продемонстрировало то, что уже было известно: противоракетные комплексы не смогут отразить российскую ядерную атаку", - говорится в статье. "Впрочем, Путин сделал акцент на утверждениях о крупных прорывах в российской ракетной технологии, а также в разработке гиперзвукового оружия, в том числе ядерных крылатых ракет и подводных дронов", - отмечает автор. Реалии таковы: Россия ввела в действие десятилетнюю военную программу стоимостью в 700 млрд долларов, и, в то время как предыдущая администрация США сделала относительно мало для модернизации ядерного арсенала, Россия быстро продвинулась вперед, констатирует Браун. "Однако картину будущего России в долговременном периоде вряд ли можно назвать оптимистичной", - полагает он. "Учитывая, что российский ВВП - это лишь малая доля от ВВП ЕС или США, разрыв между амбициями Москвы на международной арене и ее внутренними возможностями, скорее всего, будет увеличиваться", - прогнозирует автор. Масштабные зрелища и позерство Путина перед всем миром не смогут постоянно компенсировать серьезные проблемы внутри страны и то, что Россия не смогла стать частью современного мира. "В какой-то момент российский народ взглянет поверх экранов и увидит, что Путин - далеко не такой большой человек, как он утверждает", - говорится в статье. Источник: Globe and Mail