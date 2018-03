2 марта 2018 г. Кевин Роулинсон | The Guardian Неонацистские группировки вербуют британцев для боевых действий на Украине "Неонацистские группировки, участвующие в военных действиях на Украине, активно пытаются вербовать британских крайне правых активистов. Об этом предупреждает ведущая антифашистская мониторинговая организация", - сообщает британская The Guardian. "По данным Hope Not Hate, по крайней мере, два британца, как считается, отправились в раздираемую войной восточноевропейскую страну за последние месяца в результате агитации со стороны лиц, связанных с батальоном "Азов", печально известным украинским фашистским ополчением", - говорится в статье. "Согласно Hope Not Hate, группировка под названием Misanthropic Division, связанная с батальоном "Азов", сотрудничает с представителями британских крайне правых группировок, включая запрещенную террористическую организацию National Action и польскую ультранационалистическую группировку, базирующуюся в Лондоне, в деле вербовки активистов, готовых поехать на Украину", - сообщает издание. Тем не менее, как заявили представители Hope Not Hate, по их мнению, только два или три человека на данный момент уехали из Британии, чтобы воевать на Украине, "и, как представляется, никто из них не является выходцем из рядов традиционных крайне правых организаций". Опубликовав в пятницу свой ежегодный доклад "О ситуации с нетерпимостью" (State of Hate), Hope Not Hate оценивает членство в крайне правых группировках Британии в 600-700 человек, что значительно меньше, чем в прошлом. Также организация утверждает, что "традиционные крайне правые партии, такие как "Британская национальная партия" и "Национальный фронт", на данный момент почти изжили себя". Впрочем, как отмечает организация, "угроза эволюционирует". "На фоне того как традиционные британские крайне правые группировки распадаются, инспирированный крайне правыми терроризм растет. Сейчас устаревший национализм на расистской почве вытесняется нетерпимостью по отношению к мусульманам. Сейчас главные активисты имеют тенденцию быть моложе, действуют онлайн, и у них почти отсутствует очевидный "нацистский" багаж их предшественников", - говорится в докладе. Источник: The Guardian