Путинская речь не была агрессивной - это мольба к США снова начать разговаривать

"На Дональда Трампа произвел такое сильное впечатление французский парад в День Бастилии, что недавно он призвал устраивать и в Вашингтоне подобное военное действо. Теперь он, возможно, подумывает, не стоит ли радикально отредактировать почтенное послание президента к Конгрессу "О положении в стране", после того как предвыборное чудо ораторского искусства от Владимира Путина вывело ежегодное обращение российского президента на совершенно новый уровень", - пишет обозреватель Independent Мэри Дежевски.

"Двухчасовая путинская речь четко делится на две части. Первая - предвыборная конкретика: подробный проект модернизации России с упором на социальную политику и демографию, проиллюстрированный графиками, которые показывают, как далеко страна продвинулась за 18 лет правления Путина (и сколько ей еще надо пройти). Но именно вторую часть его речи большинство слушателей запомнят лучше всего", - говорится в статье.

Дежевски отмечает, что "военная половина путинской речи с сопровождавшими ее виртуозными демонстрациями потрясающей [военной] техники была адресована не только (и, возможно, даже не в первую очередь) российской аудитории". "Да, в зале можно было увидеть депутатов Госдумы, которые - особенно мужчины - просто раздувались от гордости, видя, на их взгляд, доказательство того, что Россия "догоняет и обгоняет" самых продвинутых производителей оружия в мире. И все же это послание о новой и непревзойденной военной мощи точно было рассчитано и на другого слушателя - Соединенные Штаты Америки", - утверждает Дежевски.

"И Путин пошел даже на то, чтобы проговорить это, хотя едва ли была такая необходимость. Он напомнил, что США упразднили "Договор об ограничении ПРО" - договор, который, следует отметить, Советский Союз и Россия считали особенно надежной гарантией своей безопасности. "Нас никто не слушал", - заявил российский президент, хотя Россия была второй в мире ядерной державой. "Послушайте сейчас", - продолжил он", - передает журналистка.

"Мне также кажется, что отношения между Россией и Соединенными Штатами не настолько плачевны, как их часто описывают, - сообщает Дежевски. - Да, с обеих сторон наблюдается много пустых угроз, но два президента и их главные специалисты по внешней политике обычно остаются над перебранкой. Да, беснование в Вашингтоне по поводу предполагаемой российской манипуляции американскими выборами продолжается, но опять-таки оба президента не затрагивают эту тему. И да, существует потенциальный риск прямого столкновения между США и Россией в Сирии - теперь, когда Асад с российской помощью восстанавливает территорию, а США заявили, что их войска останутся в его стране", - указывает Дежевски.

"Однако возможно, что своего рода столкновение уже случилось. Вероятно, в прошлом месяце десятки россиян погибли во время американского авианалета на север Сирии. И реакцией России было замолчать этот факт. Пока еще неясно, что именно случилось, каким был статус погибших россиян (контрактники или наемники) и было ли случившееся просто средством ограничить политический ущерб. Какой бы ни была правда об этом эпизоде, то, как обе стороны вели себя в связи с ним, позволяет предположить, что ни в Москве, ни в Вашингтоне не жаждут войны. Мы можем только надеяться, что этот настрой доживет до российских выборов 18 марта 2018 года", - говорится в статье.