2 марта 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Путин приласкал россиян и показал зубы Западу В ежегодном послании президента Путину вчера удалось растопить сердца людей посредством милитаристского национализма, пишут СМИ: новое российское оружие - неудержимое, непобедимое, незаменимое. "Наверняка он хотел бы добавить: такое же, как он сам", - замечает Stern. "К сожалению, ностальгия Путина по советскому образу мыслей и силе советского образца не дает ему увидеть истинный урок той эпохи: Россия не может выиграть гонку вооружений", - пишет The Times. "Путин завернулся во флаг" - так озаглавила комментарий к вчерашнему выступлению Путина испанская El Pais. "Путин удивил мир программой перевооружения, которая в случае ее выполнения (...) полностью изменила бы существующий стратегический баланс", - говорится в редакционной статье. "Вместо того чтобы завоевать поддержку россиян, гарантировав им политические, экономические и социальные права, Путин в очередной раз предпочел легитимизироваться посредством милитаристского национализма, патриотического пыла и конфронтации с демократическим Западом". "От Украины до Сирии, на Балтике, а также в сфере вмешательств в демократические процессы на Западе подтверждается, что российский вызов реален", - подчеркивает издание. "Россия разработала ряд ядерных вооружений, способных пробить щит противоракетной обороны США, заявил в четверг президент Путин", - сообщает The Wall Street Journal, комментируя послание Федеральному собранию. "Большая часть вооружений, на которых заострил внимание Путин, уже хорошо известна Соединенным Штатам, - говорится в статье. - И все же он удивил некоторых американских аналитиков, объявив, что Россия возьмет на вооружение новую крылатую ракету воздушного базирования с ядерным двигателем". "Демонстрация мощи Путиным - очередное свидетельство, что в кругу крупнейших военных держав мира происходит всеобщее форсирование разработок передовых вооружений", - пишут авторы, напоминая, что и США, и Китай тоже модернизирует ядерный арсенал. По мнению издания, сейчас США и Россия "сосредотачиваются на модернизации систем, разрешенных договором СНВ-3, и развертывании вооружений, которые не подпадают под этот договор". "Речь Путина частично, как представляется, должна была донести мысль, что Россия не пожалеет никаких усилий, чтобы сохранить свой ядерный потенциал", - говорится в статье. "Меня больше всего тревожит возрождение динамики, направленной на то, чтобы превзойти другую сторону с помощью новых ядерных вооружений", - сказал Ханс М.Кристенсен (Federation of American Scientists). "По-моему, Путин понимает, что США проснулись от спячки в ядерной сфере, - заметил экс-чиновник Пентагона Фрэнклин Миллер. - Если он понимает, что России не следует применять ядерное оружие первой, все хорошо". По предположениям американских аналитиков, российский президент дал понять: если США расширят свою ПРО, Россия сможет ее обойти. Московский независимый аналитик Иван Коновалов заметил: российская оружейная промышленность "разрабатывает ряд лучших в мире вооружений, и США, если они хотят сохранить паритет, должны быстро ответить на вызов". "Пентагон мало что посчитал нужным сказать о речи Путина публично и лишь подчеркнул, что ПРО США направлена против государств-"изгоев", а не против Москвы", - сообщает газета. "Стоя перед гигантскими экранами в Манеже, российский президент Владимир Путин твердой рукой управлял масштабным спектаклем. Его предвыборное послание российскому народу и миру заключалось в том, что российские военные силы непобедимы, а страна неуязвима", - пишет профессор международных отношений и политологии Университета Торонто Орэл Браун в статье для The Globe and Mail. Обвинив Запад в том, что он игнорирует Россию, Путин на фоне эффектных видеороликов и ярких графиков в великолепном зале метал громы и молнии: "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас". "Он сделал акцент на ядерном оружии, поскольку именно в этой сфере, и только в этой, Россия может притязать на статус супердержавы", - пишет Браун. Однако повышенное внимание к ядерному оружию не новость: это является частью национальной оборонной стратегии РФ. Путин заявил "о крупных прорывах в российской ракетной технологии, а также в разработке гиперзвукового оружия, в том числе ядерных крылатых ракет и подводных дронов", отмечает автор. В то время как предыдущая администрация США сделала относительно мало для модернизации ядерного арсенала, Россия быстро продвинулась вперед, констатирует Браун. "Однако картину будущего России вряд ли можно назвать оптимистичной", - полагает он. "Учитывая, что российский ВВП - это лишь малая доля от ВВП ЕС или США, разрыв между амбициями Москвы на международной арене и ее внутренними возможностями, скорее всего, будет увеличиваться", - прогнозирует автор. Масштабные зрелища и позерство Путина перед всем миром не смогут постоянно компенсировать серьезные проблемы внутри страны и то, что Россия не смогла стать частью современного мира. "В какой-то момент российский народ взглянет поверх экранов и увидит, что Путин - далеко не такой большой человек, как он утверждает", - говорится в статье. "Президент Путин, подобно Блофельду (злодей из фильмов о Джеймсе Бонде. - Прим. ред.), предупредил мир, что может уничтожить его в ответ на провокацию. В некотором смысле так можно сказать о каждом российском лидере со времен Сталина, но хвастовство Путина новыми системами ядерного оружия нельзя сбросить со счетов как пустые угрозы", - пишет The Times в редакционной статье. "Почти нет сомнений в том, что Россия достигла прогресса в разработке оружия, способного обойти американские системы противоракетной обороны. Еще меньше сомнений - что два бывших противника времен "холодной войны" возвращаются к гонке вооружений", - говорится в статье. "К сожалению, ностальгия Путина по советскому образу мыслей и силе советского образца не дает ему увидеть истинный урок той эпохи, а он заключается в следующем: подобная гонка вооружений не из тех, что Россия может выиграть", - пишет The Times. Путин тратил немалые средства на российский ядерный арсенал, в то время как приоритетом Барака Обамы было сокращение американских запасов до минимума с 1950-х годов. Преемник Обамы сделан из другого теста, подчеркивает издание. При Трампе "Америка разрабатывает не только противоракетную оборону, но и новое поколение тактического ядерного оружия, предназначенного специально для сдерживания российской угрозы", отмечается в статье. "Обоим лидерам стоит меньше раздувать щеки и больше времени уделить старомодным переговорам по сокращению вооружений", - советует британская газета. "Ракеты без ограничений по дальности и крылатые ракеты с ядерным зарядом -Путин представил арсенал нового, якобы неуязвимого вооружения. Был это блеф или нет - ракеты, без сомнения, укрепят позиции Путина в Кремле", - пишет Эллен Ивитс в немецком Stern. В борьбе против нового супероружия России все противоракетные комплексы Америки будут, вероятно, бесполезны. "Ничего подобного ни у кого в мире пока нет. (...) Это просто фантастика", - признал Путин и разразился восхвалениями нового оружия: неудержимое, непобедимое, незаменимое. Наверняка он хотел бы добавить: такое же, как он сам, - иронизирует журналистка. - Но зачем? И без однозначных высказываний Путин смог сделать свое послание недвусмысленным: он был и останется отцом нации". "Две недели до президентских выборов - подходящее время для того, чтобы напомнить России, кто, кому и чем обязан. Позиция Путина: все и всем обязаны только ему", - отмечает Ивитс. "В стране, где вряд ли что-то почитают и восхваляют больше, чем армию, демонстрация своего военного превосходства - это самый простой путь завоевать сердца граждан, - говорится в статье. - После путинской речи некоторые россияне будут, гордо выпятив грудь, произносить тосты в свою честь, радоваться российской мощи и злорадно глядеть на Запад". "Если Путин хотел растопить сердца людей своим выступлением, ему это удалось, - считает автор публикации в Sueddeutsche Zeitung Пауль Катценбергер. - Он воспользовался безотказно работающим в России средством: во всех подробностях воздал хвалу российскому оружию". Достижения российского ВПК, о которых говорил российский президент, действительно впечатляют. "На лицах присутствовавших в Манеже премьер-министра Дмитрия Медведева, главы МИДа Сергея Лаврова и президента Чечни Рамзана Кадырова читалось удовлетворение. Гражданам России, правопреемницы советской сверхдержавы, до сих пор по душе подобные примеры собственной военной мощи", - пишет автор. "Основной посыл Путина: мы идем верным курсом. Незадолго до президентских выборов 18 марта он хотел представить себя в роли руководителя государства, которому хорошо известно о проблемах страны и который работает над их решением", - передает корреспондент. "Необязательно рассматривать послание как бряцание оружием, адресованное Западу, - считает Катценбергер. - Речь Путина больше предназначалась "для внутреннего пользования". Путин вскользь прошелся по всем насущным проблемам страны: он говорил о бедности, уровень которой резко вырос в период экономического спада, о средней продолжительности жизни россиян - 72 года, говорил о проблемах в здравоохранении, пообещав вдвое увеличить расходы на этот сектор. "Путин представил себя как руководителя, который работает на всех фронтах - идет ли речь о диких мусорных свалках, смертности на дорогах или провинциальных музеях. И только внешнюю политику, на которую делался упор в ходе предыдущих выступлений, он обошел вниманием: президент ни словом не упомянул ни об Украине, ни об обвинениях США о вмешательстве России в выборы. Эти проблемы - скорее помеха для избирательной кампании Путина", - отмечает автор. 