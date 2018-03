2 марта 2018 г. Мишель Голдберг | The New York Times История о Трампе и России становится еще более странной "Наша политика кажется нереальной в своем вопиющем неправдоподобии", - комментирует колумнист The New York Times Мишель Голдберг сообщения о том, что Настя Рыбка попросила убежища в США в обмен на сведения о связи Дональда Трампа с Россией. "По Twitter гуляет шутка, что в этом сезоне "Америки" авторы сериала совсем скатились, - пишет Голдберг. - Тому нет лучшего примера, чем странная сага Анастасии Вашукевич". Белоруска и, по собственному определению, "секс-эксперт" находится в тайской тюрьме и в видео в Instagram утверждает, что является "недостающим звеном в связи между Россией и выборами в США". "Звучит, конечно, как возмутительное надувательство и, возможно, так и есть, - пишет Голдберг. - Но Вашукевич, известная как Настя Рыбка, имеет документально подтвержденную связь с Олегом Дерипаской - олигархом, который занимает видное место в одном из скандалов вокруг предвыборной кампании Трампа". "Верите вы ей или нет, ее странная, грязная история наводит на реальные ключи к цепочке, соединяющей окружение Трампа с высшим уровнем российского правительства", - считает автор публикации. Бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт предлагал Дерипаске личные брифинги по президентской кампании в США. "Он был связан с российской организованной преступностью, и Манафорт, как оказалось, задолжал ему немало денег", - указывает колумнист The New York Times. "Когда появились новости об аресте Вашукевич, я первым делом подумала, что это какая-то грязная уловка, придуманная для того, чтобы расследование связей Трампа с Россией выглядело нелепо", - пишет Голдберг. "Но Вашукевич и Кириллова (Александра Кириллова, "Алекса Лесли". - Прим. ред.) действительно задержали, и Кириллов, находясь в полицейском фургоне, заявил Associated Press, что, по его мнению, за их арестом стоит Россия. По сообщениям, он отправил написанное от руки письмо в американское посольство в Таиланде, попросив убежища в обмен на информацию", - подчеркивает автор статьи. "Такие сериалы, как "Родина", начинают казаться вполне реалистичными, если взглянуть на происходящее в России, - сказал Associated Press Алексей Навальный. - Мы считали, что сценаристы придумали самые невозможные вещи, но в России возможно самое абсурдное". "В Америке тоже. Может ли одержимая соцсетями работница эскорта помочь объяснить унизительный кошмар президентства Трампа? Напоминает немыслимо дурной сюжет фильма категории В. Но в наши дни таково все в нашей политике", - заключает Мишель Голдберг. Источник: The New York Times