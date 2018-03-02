Путину удался политический шедевр с помощью "неудержимого" оружия

"Ракеты без ограничений по дальности и крылатые ракеты с ядерным зарядом - в своем обращении к нации Владимир Путин представил арсенал нового, якобы неуязвимого вооружения. Был это блеф или нет - ракеты, без сомнения, укрепят позиции Путина в Кремле", - пишет Эллен Ивитс, комментируя послание Федеральному собранию на страницах немецкого Stern.

В борьбе против нового супероружия России все противоракетные комплексы Америки будут, вероятно, бесполезны. "Ничего подобного ни у кого в мире пока нет. (...) Это просто фантастика", - признал Путин и разразился восхвалениями нового оружия: неудержимое, непобедимое, незаменимое. Наверняка он хотел бы добавить: такое же, как он сам, - иронизирует журналистка. - Но зачем? И без однозначных высказываний Путин смог сделать свое послание недвусмысленным: он был и останется отцом нации".

"Две недели до президентских выборов - подходящее время для того, чтобы напомнить России, кто, кому и чем обязан. Позиция Путина: все и всем обязаны только ему", - отмечает Ивитс.

"Путин никогда не забывает упомянуть героев своей страны, будь то ученые или офицеры, жертвующие собой в сирийской войне. На их фоне он выглядит еще более великим. Ведь он никогда не забывает упомянуть, кто направляет этих героев и управляет ими. Много раз в своей речи Путин цитировал самого себя", - отмечает журналистка.

"В стране, где вряд ли что-то почитают и восхваляют больше, чем армию, демонстрация своего военного превосходства - это самый простой путь завоевать сердца граждан. После путинской речи некоторые россияне будут, гордо выпятив грудь, произносить тосты в свою честь, радоваться российской мощи и злорадно глядеть на Запад. Большие социальные реформы, которые Путин объявил на грядущие шесть лет, тогда почти канут в Лету".

Речь Путина стала пока единственным его выступлением в предвыборной кампании и, вероятно, последним, отмечается в статье. Предвыборные выступления и дебаты по телевидению, похоже, ниже его достоинства: до такой суеты глава государства не опускается. "Ему достаточно нескольких предложений, чтобы дать понять, кто будет править в России в следующие шесть лет - и почему", - заключает Ивитс.