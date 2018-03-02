Заявления Путина ласкают слух россиян

Нынешнее послание Федеральному собранию, с которым выступил президент Путин, выглядело не столько бряцанием оружием, сколько посланием в соответствии с внутриполитическими потребностями, считает автор публикации в Sueddeutsche Zeitung Пауль Катценбергер.

"Если Путин хотел растопить сердца людей своим выступлением, ему это удалось, - считает журналист. - Он воспользовался безотказно работающим в России средством: во всех подробностях воздал хвалу российскому оружию".

Достижения российского ВПК, о которых говорил российский президент, действительно впечатляют: "новая российская межконтинентальная ракета "Сармат" по дальности действия превосходит модель предыдущего поколения "Воеводу". Если у предыдущей модель дальность действия составляла 11 тыс. км, то у новой вообще нет никаких ограничений, связанных с дальностью действия. Оборонная промышленность страны, поведал Путин, разработала новые торпеды, которые могут атаковать цели, не будучи замеченными ни одним радаром в мире, а российские системы ПРО теперь будут оснащены современнейшими лазерными технологиями", - говорится в статье.

"На лицах присутствовавших в Манеже премьер-министра Дмитрия Медведева, главы МИДа Сергея Лаврова и президента Чечни Рамзана Кадырова читалось удовлетворение. Гражданам России, правопреемницы советской сверхдержавы, до сих пор по душе подобные примеры собственной военной мощи", - пишет автор статьи, добавляя, что Путин неслучайно посвятил теме обороны 45 минут из двухчасового выступления.

"Основной посыл Путина: мы идем верным курсом. Незадолго до президентских выборов 18 марта он хотел представить себя в роли руководителя государства, которому хорошо известно о проблемах страны и который работает над их решением. Так, новая межконтинентальная ракета была разработана лишь потому, что НАТО стало развертывать глобальную систему ПРО (...). Безопасность страны, по словам президента, требовала создания ракеты "Сармат", - передает корреспондент.

"Необязательно рассматривать послание как бряцание оружием, адресованное Западу, - считает Катценбергер. - Речь Путина больше предназначалась "для внутреннего пользования". Путин (...) обрисовал свои представления о будущем страны в ближайшие годы, которое он будет определять как президент".

Традиционно с посланием Федеральному собранию президент обращается в декабре, на этот раз выступление Путина несколько раз откладывалось. "Критики упрекали Путина в том, что он пользуется служебным положением в предвыборных целях", - отмечает автор.

"В первой части выступления Путин вскользь прошелся по всем насущным проблемам страны: он говорил о бедности, уровень которой резко вырос в период экономического спада (...) и теперь должен быть сокращен вполовину; упомянул о средней продолжительности жизни россиян - 72 года - и озвучил цель перешагнуть порог в 80 лет по этому показателю". Путин говорил о проблемах в здравоохранении, пообещав вдвое увеличить расходы на этот сектор.

"Путин представил себя как руководителя, который работает на всех фронтах - идет ли речь о диких мусорных свалках, смертности в дорогах или провинциальных музеях. И только внешнюю политику, на которую делался упор в ходе предыдущих выступлений, он обошел вниманием: президент ни словом не упомянул ни об Украине, ни об обвинениях США о вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. Эти проблемы - скорее помеха для президентской избирательной кампании Путина", - резюмирует журналист.