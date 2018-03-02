Хакерская атака на сети федерального правительства ФРГ остановлена

Спецслужбы на протяжении нескольких месяцев наблюдали за хакерской активностью - и теперь ее пресекли, сообщает Tagesspiegel.

Как стало известно в пятницу из кругов, близких к спецслужбам, разведке и Федеральному управлению информационной безопасности (BSI), после того как в СМИ просочилась информация о хакерской атаке на сети правительства Германии, удалось остановить ее, запустив заранее подготовленные программы. Как сообщается, за атаками стоит хакерская группа Uroburos, она же Snake, - по мнению спецслужб, связанная с российской ФСБ. "Хакерам удалось добраться до документов внешнеполитического ведомства ФРГ", - пишет корреспондент Франк Янсен.

По мнению экспертов в области безопасности, просочившаяся в СМИ информация привела к "преждевременной" остановке хакерской атаки. Предполагалось, что за ней будут наблюдать еще какое-то время. Теперь, как сообщает Tagesspiegel, анализировать "атаку на правительственные сети будет Генеральная прокуратура". Как заявил в пятницу представитель ведомства, уже начато "предварительное следствие по подозрению в связи со шпионской деятельностью иностранных спецслужб".

Представитель ассоциации хакеров Chaos Computer Club Франк Ригер указал в интервью DPA: нынешняя ситуация демонстрирует, что системы информационной безопасности в буквальном смысле должны быть созданы заново. "Возможно, это займет лет 10 (...). Но мы уже сегодня должны начать развивать компоненты программного обеспечения до тех пор, пока они не будут устойчивы к атакам".

При этом Ригер предостерег от поспешных выводов - до тех пор, пока не будут проанализированы все детали атаки. "Это касается и вопроса о том, кто стоит за атаками. Пока все остается на уровне предположений".

Автор статьи продолжает: "Спецслужбы Германии, по данным DPA, примерно шесть недель назад получили "надежные указания на то, что сети подвергаются хакерской атаке". Лишь к середине января атаку удалось верифицировать. Предполагается, что она была начата в конце 2016 года".

"По имеющимся данным, Минобороны ФРГ было затронуто атаками лишь опосредованно", - передает автор.