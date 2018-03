2 марта 2018 г. Том Парфитт | The Times "Оппоненты" Владимира Путина доказали, что не годятся на то, чтобы править Россией "Кандидаты в президенты России на этой неделе начали предвыборные теледебаты, в то время как Владимир Путин, единственный участник, у которого есть все шансы победить, блистает своим отсутствием", - передает корреспондент The Times Том Парфитт. "По обычаю, стычки нужны для того, чтобы отвратить российских избирателей от самой идеи политического состязания и убедить их, что Путин - единственная разумная альтернатива "фрикам", которые в этом участвуют", - отмечает автор статьи. В среду ультранационалист Владимир Жириновский задал тон тирадой против либерального кандидата-спойлера Ксении Собчак после того, как она попросила его успокоиться и прекратить перебивать другого кандидата, Сергея Бабурина. Собчак также раскритиковала Сергея Лаврова за публичную ругань и осудила соратника Жириновского, которого обвинили в домогательствах. Жириновский упрекнул Собчак за поездку в США и заявил, что в реалити-шоу, которое она когда-то вела, полно "разврата". В ответ Собчак плеснула ему в лицо стакан воды, побудив Жириновского выкрикнуть, что она "проститутка". "Ранее Собчак дала точное описание шоу, в котором она участвовала", - отмечается в статье. Указывая на Жириновского и обращаясь к зрителям, она сказала: "Это просто массовка, включая пожилых беснующихся клоунов, которые поставлены здесь с одной целью - чтобы вы сказали: "В стране есть только один президент, и это Владимир Владимирович Путин". Вот для чего устроен здесь сегодня весь этот маскарад. Последние 18 лет нашей страной руководит один человек". Коммунист и поклонник Иосифа Сталина Павел Грудинин вчера решил, что с него хватит, и ушел из студии посреди дебатов на российском Первом канале. "То, что здесь происходит, - это не дебаты, это базар", - заявил он. Источник: The Times