2 марта 2018 г. Редакция | The Times Новое ядерное оружие. Старые угрозы Комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию, The Times в редакционной статье рекомендует российскому лидеру обратиться к урокам холодной войны. "Президент Путин, подобно Блофельду (злодей из фильмов о Джеймсе Бонде. - Прим. ред.), только перед более многочисленной аудиторией, предупредил мир, что может уничтожить его в ответ на провокацию. В некотором смысле так можно сказать о каждом российском лидере со времен Сталина, но хвастовство Путина новыми системами ядерного оружия нельзя сбросить со счетов как пустые угрозы", - отмечает британское издание. "Почти нет сомнений в том, что Россия достигла прогресса в разработке оружия, способного обойти американские системы противоракетной обороны. Еще меньше сомнений - что два бывших противника времен "холодной войны" возвращаются к гонке вооружений, в которой риски столкновения могут быстро перевесить преимущества взаимного сдерживания", - говорится в статье. "К сожалению, ностальгия Путина по советскому образу мыслей и силе советского образца не дает ему увидеть истинный урок той эпохи, а он заключается в следующем: подобная гонка вооружений не из тех, что Россия может выиграть", - пишет The Times. Путин тратил немалые средства на российский ядерный арсенал, в то время как приоритетом Барака Обамы было сокращение американских запасов до минимума с 1950-х годов. Преемник Обамы сделан из другого теста, подчеркивает издание. Трамп пообещал тратить сотни миллиардов долларов на модернизацию средств ядерного сдерживания, и в его новой стратегии безопасности расставлены приоритеты с учетом "мира, какой он есть, а не какой мы желаем видеть". "Как объявили его подчиненные, занимающиеся вопросами безопасности, это мир, в котором необходимо иметь дело с "возвращением соперничества великих держав". С этой целью Америка разрабатывает не только противоракетную оборону, но и новое поколение тактического ядерного оружия, предназначенного специально для сдерживания российской угрозы", - отмечается в статье. Путин не может рассчитывать на то, что Трамп снизит темп гонки вооружений. "Обоим лидерам стоит меньше раздувать щеки и больше времени уделить старомодным переговорам по сокращению вооружений", - заключает The Times. Источник: The Times