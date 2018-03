2 марта 2018 г. Майкл Эванс | The Times Новый арсенал России - предупреждение Путина Западу "Перечисление президентом Путиным новых ядерных ракет было его способом бросить перчатку США. Все, что бы американцы ни делали, он может сделать лучше", - пишет журналист The Times Майкл Эванс. "Россия и США модернизируют свои ядерные арсеналы, и, хотя оба государства все еще соблюдают ограничения на ракеты и боеголовки в соответствии с Договором об СНВ-III, развивающиеся технологии делают возможными значительные обновления", - говорится в статье. "Путин в слегка завуалированном предупреждении США похвастался новой межконтинентальной баллистической ракетой, ядерным подводным дроном и атомной крылатой ракетой, снабженной ядерной боеголовкой, способной уклоняться от радиолокационных систем", - пишет автор статьи. "Идея атомной крылатой ракеты вызвала сомнения у западных экспертов. Создание настолько миниатюрного ядерного реактора, чтобы он поместился в крылатой ракете, действительно бы стало прорывом, если бы было правдой", - передает корреспондент. Пентагон недавно подтвердил существование российского атомного подводного беспилотного аппарата, говорится в статье. "Однако Путин говорил о новом подводном дроне, который пока не был назван. Должна ли появиться другая пилотная модель с еще большими возможностями, или российский президент дразнил Запад?" - пишет автор. Источник: The Times