2 марта 2018 г. Дэн Ламоте | The Washington Post Администрация Трампа говорит, что собирается продать Украине противотанковые ракеты "В четверг администрация Трампа сигнализировала, что планирует продавать Киеву противотанковые ракеты Javelin, которые украинские войска смогут использовать в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами", - сообщает Дэн Ламоте в The Washington Post. Извещая Конгресс о намерении осуществить эти поставки, Госдепартамент сообщил, что это будет стоить 47 млн долларов. "Сделка предусматривает 210 ракет и 37 пусковых установок, а также обучение их использованию", - говорится в статье. "Эта предложенная продажа внесет вклад во внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов за счет укрепления безопасности Украины, - говорится в заявлении Управления военного сотрудничества. - Система Javelin поможет Украине построить долгосрочные оборонные объекты, чтобы защищать свою независимость и территориальную целостность в соответствии с требованиями национальной обороны", - указывает журналист. Как отмечает Ламоте, поставки ракет, изготовленных совместным предприятием Raytheon и Lockheed Martin, будут осуществляться на фоне заявлений президента Трампа и его соратников о том, что они строже обращаются с Россией, чем президент Обама. Источник: The Washington Post