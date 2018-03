2 марта 2018 г. Карен Деянг | The Washington Post Речь Путина усиливает холод в отношениях России и США Речь Владимира Путина, в которой описывались новые "непобедимые" вооружения, на несколько градусов понизила температуру и без того прохладных отношений между Россией и США, пишет журналистка The Washington Post Карен Деянг. "Мало кто из экспертов с обеих сторон полагает, что новые вооружения, при условии, что они действительно существуют и когда-либо будут развернуты, изменят баланс сил между двумя странами, которые уже способны многократно уничтожить друг друга, - отмечает автор статьи. - В то же время широко распространено общее мнение, что риторические нападки, застопорившаяся дипломатия и военная эскалация, которые все чаще характеризуют американо-российские отношения, контрпродуктивны для глобальной безопасности". "Уровень напряженности высокий, выше, чем несколько месяцев назад, отчасти потому, что русские прошли этап, на котором они думали, что с президентом Трампом можно направить отношения в другое русло", - прокомментировал Томас Грэм, старший директор по России в Совете национальной безопасности при Джордже Буше-младшем. "В качественном отношении ситуация хуже, чем в какой-либо период после холодной войны", - сказал Грэм. "Трамп, как представляется, единственный высокопоставленный сотрудник своей администрации, который все еще верит в потепление", - отмечается в статье. Но поскольку он не сумел подтолкнуть отношения вперед, "русские считают администрацию Трампа, по сути, пропащим делом", полагает вице-президент Фонда Карнеги Эндрю Вайс. На фоне того, что Россия и США быстро нарастили оборонные бюджеты, "настало время, когда должны вестись серьезные разговоры о контроле над вооружениями", считает научный сотрудник Института Брукингса Стивен Пайфер. По его словам, следует предпринять "нечто разумное", чтобы "найти способ спасти РСМД и быстро продлить СНВ-3". Госсекретарь Рекс Тиллерсон и военные, невзирая на свои критические замечания, подчеркивали важность поиска пути к диалогу с Москвой, отмечает The Washington Post. Иначе дело обстоит с Конгрессом, который принял закон, предписывающий Трампу наложить на Россию новые санкции. Этот закон и созданные Конгрессом ограничения создают еще больше трудностей для администрации президента, считает Эндрю Вайс. "Все, что напоминает подарок Путину, будет отбраковано при поступлении в Конгресс", - сказал он. Некоторые эксперты призвали не реагировать слишком остро на речь, которая, по их словам, адресована в основном российской аудитории в преддверии президентских выборов. Поскольку экономика стагнирует, у Путина "нет ничего серьезного, что можно было бы предложить среднестатистическому россиянину", отметил Пайфер. "Поэтому что он делает? Раздувает американскую угрозу", - сказал он. Другие эксперты делают более значительные выводы, отмечается в статье. Джо Cиринcионе, президент Фонда Плаушер, специализирующегося на политике в сфере ядерного оружия, сказал The Washington Post: "Если вы скучали по холодной войне, сейчас это очень на нее похоже". Источник: The Washington Post