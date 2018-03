2 марта 2018 г. Томас Гроув, Майкл Гордон и Джеймс Марсон | The Wall Street Journal Путин объявил о ядерных вооружениях, которые, как он утверждает, могут пробить оборону США "Россия разработала ряд ядерных вооружений, способных пробить щит противоракетной обороны США, заявил в четверг президент Путин", - сообщаетThe Wall Street Journal. Тем самым российский президент "усилил антизападную риторику и увеличил интенсивность гонки вооружений с Вашингтоном", - полагают журналисты Томас Гроув, Майкл Гордон и Джеймс Марсон, комментируя Послание Федеральному собранию. Газета комментирует: "Большая часть вооружений, на которых заострил внимание Путин, уже хорошо известна Соединенным Штатам, чья противоракетная оборона разработана для противодействия действиям скорее государств-изгоев, чем Москвы. И все же он удивил некоторых американских аналитиков, объявив, что Россия возьмет на вооружение новую крылатую ракету воздушного базирования с ядерным двигателем". "Демонстрация мощи Путиным - очередное свидетельство, что в кругу крупнейших военных держав мира происходит всеобщее форсирование разработок передовых вооружений", - пишут авторы, напоминая, что США намерены провести крупную модернизацию своих стратегических ядерных сил и Китай тоже модернизирует ядерный арсенал. По мнению издания, сейчас США и Россия "сосредотачиваются на модернизации систем, разрешенных договором СНВ-3, и развертывании вооружений, которые не подпадают под этот договор". Газета особо упоминает, что Пентагон намерен разработать две новые ракеты морского базирования. Ведомство "утверждает, что они нужны, дабы удержать Россию от идеи ограниченного применения ядерных вооружений во время какого-то военного кризиса". "Речь Путина частично, как представляется, должна была донести мысль, что Россия не пожалеет никаких усилий, чтобы сохранить свой ядерный потенциал", - говорится в статье. "Меня больше всего тревожит возрождение динамики, направленной на то, чтобы превзойти другую сторону с помощью новых ядерных вооружений", - сказал Ханс М.Кристенсен (Federation of American Scientists). "По-моему, Путин понимает, что США проснулись от спячки в ядерной сфере, - заметил экс-чиновник Пентагона Фрэнклин Миллер. - Если он понимает, что России не следует применять ядерное оружие первой, все хорошо". По предположениям американских аналитиков, российский президент дал понять: если США расширят свою ПРО, Россия сможет ее обойти. Московский независимый аналитик Иван Коновалов заметил: российская оружейная промышленность "разрабатывает ряд лучших в мире вооружений, и США, если они хотят сохранить паритет, должны быстро ответить на вызов". "Пентагон мало что посчитал нужным сказать о речи Путина публично и лишь подчеркнул, что ПРО США направлена против государств-"изгоев", а не против Москвы", - сообщает газета. Источник: The Wall Street Journal