Сергей и Юлия Скрипаль "очень хотят начать новую жизнь в Австралии", проведя два года в убежище MI-6

"Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые провели два года в убежище МI-6, пережив попытку отравления с применением "Новичка", хотят начать новую жизнь в Австралии или Новой Зеландии, утверждают сотрудники службы безопасности. Всего за несколько дней до второй годовщины отравления в Солсбери, графство Уилтшир, Daily Mail получила информацию, что отец и дочь очень хотят покинуть Великобританию и перебраться в Австралию или Новую Зеландию: после атаки они фактически живут под домашним арестом. Их обнаружили без сознания на скамейке в парке 4 марта 2018 года после того, как российские агенты смазали ручку их двери смертоносным химическим веществом. Их быстро доставили в больницу и ввели в искусственно индуцированную кому, чтобы предотвратить повреждение ядом внутренних органов", - пишет Daily Mail в своем воскресном выпуске.

"Юлия покинула больницу в апреле того же года и была доставлена полицией в секретное место, где с тех пор ее охраняют британские разведчики. Ее отец в достаточной степени окреп к следующему месяцу, чтобы присоединиться к ней в укрытии, - напоминает издание. - Скрипалю, бывшему двойному агенту, который прибыл в Великобританию в рамках сделки по обмену шпионами между Великобританией и Россией в 2010 году, и его дочери, по-видимому, будут предложены новые имена и документы в другой стране, и их по-прежнему будут охранять, утверждают источники".

"В воскресенье газета также получила неподтвержденные сообщения о том, что 68-летний Скрипаль и его 35-летняя дочь, возможно, уже отправились в Австралию или Новую Зеландию для поиска возможного места жительства", - говорится в статье.

"Я уверен, что Юлия особенно хочет вернуться к своего рода нормальной жизни и одним из вариантов может быть отдаленная страну Содружества, - заявил вчера вечером британский эксперт по химическому оружию Хамиш де Бреттон-Гордон. - Правительство по-прежнему несет обязательство соблюдать осторожность, а русские, похоже, не обеспокоены каким-либо побочным ущербом, который они нанесли в ходе этого покушения. Так что меры безопасности по всей вероятности сохранятся".

"До сих пор остается загадкой, почему два агента были направлены в Великобританию для нападения на Скрипаля, несмотря на то, что он был помилован после передачи российских секретов MI-6, и ему было разрешено начать новую жизнь в Великобритании. Его не считали активным в разведывательной сфере, и не было никаких свидетельств того, что Юлия когда-либо была шпионкой", - отмечает газета.

"Эта атака с применением "Новичка" также унесла жизнь 44-летней Дон Стерджесс после того, как она к ней попал парфюмерный флакон, содержащий яд. Согласно подсчетам, этот инцидент обошелся налогоплательщикам в 30 млн фунтов стерлингов, но эта цифра не включает расходы на охрану Скрипалей", - сообщается в публикации.

"Работы по очистке места происшествия возглавило министерство обороны Великобритании - очевидно, после того, как службы безопасности выразили обеспокоенность в отношении компаний, включенных в утвержденный правительством список подрядчиков с химическими, биологическими и радиологическими возможностями. В воскресенье изданию сообщили, что разведывательные агентства исключили возможность привлечения любой из этих компаний из-за опасений, что конфиденциальная информация будет передана России. Вчера вечером Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства отказалось отвечать на вопросы о возможной принадлежности России некоторых фирм, находящихся в списке. "В связи с характером вещества вооруженные силы обладали наилучшим оснащением для проведения работ по очистке", - заявил представитель министерства.