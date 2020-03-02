Вежливая сдержанность НАТО

"После сирийских атак в провинции Идлиб Турция надеется на солидарность НАТО. Но среди западных союзников велико недовольство - и никто не хочет связываться с Россией", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Конфликт между Турцией и сирийским режимом, а также его протектором Россией вышел на новую ступень эскалации. Последствия конфликта незамедлительно достигли НАТО и Европы", - говорится в статье.

"(...) В пятницу утром в Брюсселе прошло экстренно заседание Совета НАТО. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу инициировал заседание в соответствии со Статьей 5 договора НАТО. Она предусматривает, что стороны договора проводят совместные консультации, "когда, по мнению одной из них, ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность одной из сторон находятся под угрозой". Это был шестой раз в истории альянса, когда встречала проходила на таком основании, и уже в пятый раз она прошла по желанию Турции", - отмечает издание.

"Как удалось узнать изданию из дипломатических кругов, на заседании представитель Турции призывал союзников в полном объеме реализовать комплекс мер для поддержки его страны - пока, по его словам, поддержка оказывается только на 40%. Представитель сослался на решение Совета НАТО 2015 года: в число согласованных тогда мер входит проведение разведывательных полетов в воздушном пространстве Турции на границе с Сирией и Ираком и усиление присутствия НАТО в восточной части Средиземного моря.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал после заседания на реализацию этих мер, а также на поддержку в противовоздушной обороне с помощью батареи Patriot".

"Однако, говорят, что в согласованный в 2015 году пакет мер входило также воздушное патрулирование для контроля турецкого воздушного пространства. Однако после того, как в октябре 2015 года Турция сбила российский боевой самолет, на короткое время вторгшийся в ее воздушное пространство, к этому не был готов ни один из союзников. Другие государства не захотели быть втянутыми в прямой конфликт с Россией - и в этом ничего не поменялось по сей день. "Союзники постоянно думают о том, какую еще поддержку они могут оказать Турции", - сказал Столтенберг после заседания. Само экстренное заседание, по его словам, является выражением солидарности с Анкарой. Это можно было расценить только как вежливый отказ", - комментирует издание.

"На предыдущих заседаниях многие государства остро критиковали турецкую интервенцию в Сирии. Но им также не понравилось и решение Эрдогана о покупки российской системы ПРО С-400. Она несовместима с системами ПВО альянса. Существуют даже опасения, что Москва через лазейки в системе может узнать военную тайну. Поэтому Вашингтон отказался поставлять Анкаре свой наиболее современный боевой самолет F-35 - это была бы сделка на миллиарды. Когда в четверг вечером представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон узнала об эскалации в Сирии, он заявила в разговоре с журналистами: "Я лишь надеюсь, что президент Эрдоган поймет, кто является его надежным партнером, а кто нет. Они же видят, что такое Россия...Если они атакуют турецкие войска, то это должно перевесить все остальное, что происходит между Турцией и Россией".

"Немецкое правительство в этом обостряющемся конфликте между Турцией и поддерживаемыми Россией сирийскими войсками встало на сторону Анкары, - отмечает издание. - Представитель правительства Штеффен Зайберт заявил в Берлине, что федеральное правительство осуждает атаку на турецкие соединения в Идлибе. Министр иностранных дел Хайко Маас уже ранее на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке возложил ответственность за ситуацию на севере Сирии на российскую сторону", - говорится в статье.

"Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберг Реттген заявил, что "необходимо подчеркнуть, что в случае с российскими и сирийскими бомбардировками речь идет о тяжелейших военных преступлениях, так как гражданское население целенаправленно подвергается атакам, убивается и подвергается вытеснению". (...) Он потребовал, что теперь, наконец, необходимо "убедительно осудить и оказать настоящее давление на Россию, включая угрозу введения санкций". Спикер коалиции ХДС/ХСС по внешнеполитическим вопросам Юрген Хардт заявил, что главную ответственность несет Россия; боевые действия в Идлибе, по его словам, должны быть прекращены незамедлительно. Пришло время, чтобы и "Евросоюз начал играть заметную роль в сирийском конфликте, сказал он".

"Тем временем правительство в Москве в пятницу продемонстрировало свою решительность продолжать наступление, не обращая внимания на Турцию. "Компромиссов с террористами быть не должно", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров (...). Он повторил выдвигаемое с начала сирийско-российско-иранского наступления обвинение в том, что Турция не соблюдает договоренности по "зоне деэскалации" в Идлибе. Впрочем, такая позиция упускает из виду, что режим Асада и Россия также никогда не придерживались договоренностей в полной мере", - указывает издание.

"Обострится ли теперь конфронтация между Россией и Турцией? Россия могла бы вытеснить Турцию из регионов на севере Сирии, которая она, с прямой и косвенной поддержкой России, контролирует по сей день - это провинция Африн, регион вокруг Евфрата близ Эль-Баба, а также территория между долиной Эль-Абьяд и городом Рас-эль-Айном. В Турции в свою очередь ведутся споры о том, чтобы заблокировать проливы Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей. Впрочем, в пятницу в полдень два российских фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные среди прочего крылатыми ракетами и уже неоднократно принимавшие участие в военных операциях в Сирии, беспрепятственно пересекли Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Это также показало, что Москва, по-видимому, держит все нити в своих руках".

"В Москве, очевидно, царит убеждение, что конфликт с Анкарой не обострится, ведь Эрдоган будет по-прежнему зависеть от Путина как посредника в отношениях с режимом Асада и тяжелого, но необходимого партнера в других вопросах (курды, Ливия, газ, атомная энергия, экономика). Так, политик Леонид Слуцкий, занимающийся международными вопросами, категорично исключил столкновение между Москвой и Анкарой, как в 2015 году, когда турецкой военной авиацией был сбит российский боевой самолет. (...) Франц Клинцевич, специализирующийся на оборонной политике, считает возможным лишь открытую войну между Турцией и Сирией. Россия, по его словам, будет пытаться ей воспрепятствовать, НАТО будет оказывать Анкаре лишь моральную поддержку".

"В сложных отношениях между Турцией и ее западными партнерами, кажется, назрел еще один конфликт. В пятницу Еврокомиссия столкнулась с вопросом о том, не грозит ли Европе новая волна беженцев из Турции. (...) Заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадепуль возложил ответственность на Россию. Путин, по его словам, ведет себя как "сторонник силовой политики, которому безразлична судьба людей", заявил Вадепуль. По его мнению, российский президент, очевидно, хочет спровоцировать в Сирии новые миграционные потоки, чтобы таким образом поставить под давление ЕС и в частности Германию, если вовсе не дестабилизировать их". (...) Реттген заявил: "Мы не должны бросать Турцию на произвол судьюы; она заслуживает политической, экономической и гуманитарной поддержки европейцев", - передает издание.