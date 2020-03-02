Реализм требует бескомпромиссной политики в отношении России

"Информационная война со стороны России и Китая направлена на то, чтобы посеять сомнения и дискредитировать универсальные принципы, которых мы придерживаемся. Победа в войне нарративов становится настоятельно необходимой", - считают Николя Тензе, президент Центра изучения и исследования политических решений, преподаватель Парижского института политических исследований, и Тибо Мюзерг, руководитель отдела Европы в Международном республиканском институте, в издании Le Huffington Post.

"Реализм во внешней политике является признанной необходимостью. (...) Никто собирается всерьез рассуждать о том, что нужно прекратить все дискуссии с авторитарными государствами и разговаривать только с либеральными демократиями, однако понятно, что (...) реализм не может обойтись без рассмотрения угрозы. Так, путинский режим представляет собой системную угрозу: аннексия в 2008 году части Грузии, нападение на Украину в 2014 году и аннексия Крыма, постоянная помощь Башару Асаду и, с осени 2015 года, его военная поддержка при совершении массовых военных преступлений в Сирии, вмешательство в жизнь демократий и серьезные операции по манипулированию информацией, которые являются военными действиями, исторический ревизионизм, убийства или покушения на противников на территории Евросоюза, подрывная работа против международных организаций и желание уничтожить Евросоюз", - полагают авторы публикации.

"Далее, реализм никогда не совпадал с безразличием к правам человека. Их защита является неотъемлемой частью демократического проекта, а не просто дополнительным соображением. Нарушение основных прав внутри своей страны сигнализирует об агрессивной внешней политике, чаще всего направленной против Запада. Россия, как и другие авторитарные государства, намерена отодвинуть демократию и нормы международного права. Чтобы противостоять угрозе для наших жизненно важных интересов, мы должны поддерживать тех, кто выступает во имя идеалов свободы: в Сирии - одновременно против Асада, России, Ирана и джихадистских групп, в Москве - против серьезных посягательств на свободу, в Гонконге, Ираке, Алжире, Саудовской Аравии и повсюду", - говорится в статье.

"(...) В-третьих, реализм предполагает, что мы опираемся на наших истинных союзников. Этими союзниками остаются Соединенные Штаты, по истечении президентского срока Трампа, европейские страны и Североатлантический альянс, который, несмотря на свои слабые стороны и необходимость перестройки, остается единственной организацией коллективной обороны, способной защитить Европу. (...) Одним из решающих союзников является Украина, - полагают авторы публикации. - Она стоит на передовой позиции борьбы против дестабилизации Европы и НАТО и заплатила за это высокую цену - более 13 тыс. погибших. (...) Противоречащим реализму следует считать возможность создания буферной зоны на Донбассе, что может привести к признанию существования зон влияния в Европе. Согласиться с аннексией Крыма означало бы дальнейшее размывание международных стандартов".

"В то время как Россия и Китай ведут информационную войну, целью которой является подрыв нашей решимости и последовательности в отстаивании наших принципов, реализм требует, чтобы мы не совершали никаких оплошностей в выдвигаемых нами "нарративах". Информационная война направлена на то, чтобы посеять сомнения, способствовать релятивизму (в том числе подрыву основ исторической правды) и дискредитации универсальные принципов, носителями которых мы являемся", - утверждают Тензе и Мюзерг. - Одним из инструментов этой войны является ревизионизм, и для будущего его последствия еще более важны, чем для прошлого. Российский режим намеревается очистить Сталина от его преступлений и начал масштабную операцию по переписыванию истории пакта Молотова-Риббентропа (...). Второй инструмент состоит в том, чтобы сделать демократии безразличными к международным стандартам и пассивными в случае их нарушения. Кремлевские силы совершают массовые военные преступления в Сирии - преднамеренное убийство мирных жителей, в том числе детей, атаки на медицинские центры и школы, целят по лагерям беженцев. Однако демократические лидеры опасаются квалифицировать эти действия. Позволяя понятию военных преступлений, юридически определенному международными договорами, подрываться и становиться обычным явлением, мы ослабляем наше восприятие опасности и внутренне укрепляем врагов демократии".

"(...) Реалистичная внешняя политика должна основываться на долгосрочной перспективе. Мы должны сделать все для укрепления НАТО и в то же время наращивать свои европейские возможности без какого-либо духа соперничества. (...) Что касается России, то если режим Владимира Путина ведет себя как враг, это не относится к сущности самой страны. Нам следует подготовиться к возможному, пусть и неопределенному, позитивному развитию этой страны. Однако компромисс с нынешним режимом способен ослабить такую перспективу и доверие к нам со стороны тех, кто борется в России за наши ценности. Современные диссиденты требуют от нас политики абсолютной твердости", - комментируют авторы.

"В Европе реализм требует создания коалиций со всеми странами, не зависящими от слабеющей сегодня Германии, частично парализованной разношерстной коалицией и лишенной последовательной среднесрочной стратегии, о чем также свидетельствует ее неоднозначная позиция в отношении газопровода "Северный поток-2", и ее попытка добиться замирения с Москвой". (...) Реализм требует политики, основанной на наших ценностях и признании непосредственных и жизненно важных угроз. Между тем, путинский режим стремится подорвать Европу и правила международной игры. (...). Реализм означает смотреть на мир таким, какой он есть, а значит, бороться с его опасностями", - резюмируют Николя Тензе и Тибо Мюзерг.