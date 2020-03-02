Российская оппозиция вышла на марш в память о Борисе Немцове и против поправок к Конституции

"(...) Пять лет спустя после гибели Бориса Немцова 27 февраля 2015 года традиционный марш в память об убитом оппозиционере собрал в субботу в Москве более 20 тыс. человек и позволил оппозиции высказаться после того, как Владимир Путин объявил о важной конституционной реформе", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Помнить - значит сражаться", - скандировала толпа, которая была вдвое более многочисленной, чем в 2019 году. За прошедшие годы ударная волна, вызванная этим политическим убийством, совершенным в нескольких метрах от стен Кремля, не угасла. Борис Немцов как центральная фигура 1990-2000 годов зарекомендовал себя в качестве одного из самых авторитетных антипутинских голосов. В тот момент, когда его застрелили на Большом Москворецком мосту, этот бывший ближайший помощник Бориса Ельцина казался единственным деятелем, способным объединить различные ветви оппозиции для противостояния Путину", - указывает автор статьи.

"Он был не просто политиком, он был смелым и свободным человеком, - говорит 80-летняя Валентина Хацанова, которая каждый год приходит на митинг. - Мы должны продолжать требовать справедливости. Может быть, этого не произойдет при жизни моего поколения, но здесь много молодежи, это вселяет надежду..."

"(...) В четверг, 27 февраля, в пятилетнюю годовщину убийства Немцова, Владимир Путин наградил одного из главных соратников Кадырова, также являющегося родным дядей одного из предполагаемых организаторов убийства, который в настоящее время находится в бегах. Сенатор Сулейман Геремеев официально награждён "за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность", хотя за пять лет он не внес ни одного законопроекта", - комментирует журналист.

"На марше памяти портреты улыбающегося Бориса Немцова соседствовали с портретами десятков политических заключенных, осужденных в последние месяцы сразу после летних митингов за "честные выборы" или в рамках различных спорных дел, в том числе, по обвинениям в "терроризме", - говорится в статье.

"Более того, это был первый митинг, санкционированный властями начиная с лета, и, несомненно, единственное событие в мире, во время которого полиция предупредила о том, что "запрещается использовать маски"... Звучали и другие лозунги - против пыток, против войны на Украине или в пользу закона о борьбе с домашним насилием", - описывает журналист.

"(...) Большой наплыв людей на этом марше также объяснялся приближением "народного голосования", организованного с целью подтверждения серии поправок в Конституцию, о которых объявил в начале года президент Путин. В основном, они носят институционный характер и направлены на укрепление президентских полномочий и подготовку различных сценариев транзита власти в конце президентского мандата в 2024 году", - пишет Le Monde.

"(...) Вся эта куча поправок предназначена для отвлечения внимания от главного - узурпации власти Путиным и его кланом: такую оценку дал 30-летний программист Дмитрий Образумов, участвующий в марше. "Борис Немцов является для нас напоминанием о том, на что способен этот клан, а также о том, чем могла бы стать Россия".

"(...) По данным недавнему опроса независимого "Левада-центра", только 25% россиян готовы проголосовать за поправки в Конституцию, в то время как 65% опрошенных сказали, что не понимают сути предложенных поправок. Респонденты также разделились по поводу перспектив президента Путина: 44% опрошенных хотят, чтобы он отошел от руководства страной после 2024 года, 45% хотят, чтобы он остался у власти", - указывает издание.