Пластические операции в интимной зоне: вульва должна выглядеть как булочка

"Культ молодости дошел и до вульвы. Сегодня она должна выглядеть молодой, упругой и аккуратной. Соответствующим образом растет и число операций на гениталиях", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"В последние годы количество пластических операций, проводимых на женских половых органах, сильно возросло, - отмечает журналистка Мелани Кайм. - В 2017 году Международное общество эстетической и пластической хирургии (ISAPS) называло коррекцию половых губ наиболее быстро растущим трендом в сфере пластических операций. Согласно всемирному опросу, в 2016 году операцию по коррекции половых губ сделали свыше 138 тыс. женщин, что на 45% больше в сравнении с предыдущим годом. В 2017 году количество операций по коррекции половых губ оставалось стабильным, при этом осуществлялось на 23% больше процедур по вагинальному омоложению, к которым относится и подтяжка вагинальной ткани".

Марк Нуссбергер, президент Швейцарского общества эстетической хирургии, подтверждает наличие международного тренда. По его словам, особой популярностью пользуется коррекция малых половых губ, при которой уменьшаются ткани, выступающие за пределы больших половых губ. "Раньше женщины не испытывали эстетических проблем в этой области", - говорит врач. Но вместе с трендом на интимные стрижки стали более заметными и гениталии".

"Второй причиной роста пластических операций на половых органах Нуссбергер считает то, что молодые женщины сегодня чаще сталкиваются с образами из порноиндустрии и хотят выглядеть так же. Операции в интимной зоне, к которым также относится увеличение лобка или точки G с помощью инъекций, пластический хирург называет нишей на рынке: индустрия получает прибыль, когда вульва становится проблемной зоной".

"Многие гинекологи критически относятся к такому тренду, - отмечает издание. - Швейцарское общество гинекологии и акушерства еще в 2011 году призывало в экспертном письме к тому, чтобы рассказывать пациенткам о разнообразии внешнего вида женских гениталий. (...) Госпиталь кантона Люцерн измерил для своего исследования вульвы 657 женщин. При этом размер внешних половых губ варьировался от 12 до 18см. "Мы хотели показать, насколько по-разному может выглядеть вульва", - говорит Андреас Гюнтерт, бывший руководитель гинекологической клиники в Люцерне. Так как женские гениталии все еще являются табу, женщины в основном имеют дело с идеализированными образами из порноиндустрии.(...) Среди пациентов Гюнтера была даже 16-летняя девушка, которая получила операцию по уменьшению половых губ в качестве подарка от своего отца", - говорится в статье.

По словам немецкого социолога Анны-Катарины Мессмер, в рекламе операций на гениталиях часто используется феминистская риторика, например, фразы вроде "Это женское решение" или "Твое тело - это не твоя судьба". "Несмотря на то, что на сайтах клиник не найти описания идеала красивой вульвы, (...) описания того, что мешает женщинам, рисуют четкий образ, а именно образ булочки, то есть щели в коже, из которой ничего не выступает. Так выглядела и самая красивая вагина в мире, которую в 2015 году определил американский производитель секс-игрушек на основе присланных фотографий".

"В Германии, согласно оценкам ISAPS, в 2015 году было проведено только 5296 операций по коррекции половых губ, в то время как в 2018 году их количество оценивалось уже в 8743 операций. Идеал молодого, безупречного тела распространился и на интимную область, говорит социолог Мессер: "Вульва не должна иметь следов возраста, сексуального опыта или рождения детей, она должна выглядеть аккуратно и сдержанно". Для этого сегодня также появляется все больше средств, например, интимных дезодорантов или средств для интимного макияжа, с помощью которых можно замаскировать обусловленное возрастом изменение цвета".

"Мессмер положительно оценивает то, что, благодаря феминистским движениям, вульва стала более заметной и вместе с этим более заметным стало ее многообразие. Она также на стала бы критиковать женщин, которые делают операции. Но, тем не менее, подобные вмешательства всегда означают подчинение общественному идеалу красоты и его воспроизведению, (...) при том, что женская интимная область считается последним приютом естественности".

Операции на гениталиях тесно связаны и с темой борьбы с женским обрезанием. По мнению социолога Мессер, реклама пластических операций контрпродуктивна с точки зрения борьбы с женским обрезанием. "Как можно объяснить, почему на основании западного идеала красоты можно проводить операцию, а на основании традиционной практики, считаемой здесь варварской, нельзя?", - спрашивает она".

По мнению Марисы Бирри из организации Terre des Femmes, которая борется с нарушением прав женщин, в случае с женским обрезанием женщины испытывают все же больше общественного давления. Тем не менее, для нее ясно: "Неважно, при каких обстоятельствах женщины вынуждены менять свои гениталии, чтобы соответствовать норме, это всегда является знаком отсутствия равноправия", передает Neue Zürcher Zeitung.