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3 марта 2020 г.
2 марта 2020 г.

Клаус Ташвер | Der Standard

Как пост замедляет старение

"Ученые впервые представили доказательства положительного влияния на организм диеты с пониженной калорийностью на клеточном уровне", - сообщает австрийское издание Der Standard.

О соответствующем исследовании сообщила в научном журнале Cell международная команда исследователей под руководством молекулярного биолога Хуана Карлоса Исписуа Бельмонте из Института биологических исследований Солка в Калифорнии.

"Исследователи на девять месяцев на 30% сократили количество корма для 28 крыс, в то время как контрольная группа, состоявшая также из 28 грызунов, продолжала питаться, как раньше. В начале эксперимента подопытным животным было по 18 месяцев. В пересчете на человеческий возраст участникам эксперимента было от 50 до 70 лет", - передает издание.

"Во время исследования ученые изолировали и проанализировали в общей сложности 168 703 клетки, которые были взяты из различных тканей животных - печени, костей и даже мозга. Чтобы измерить уровень активности различных генов, анализ 40 различных типов клеток осуществлялся с помощью технологии изучения последовательности генов в отдельных клетках. Также изучалось и общее устройство различных видов клеток в определенных тканях".

"Результаты оказались однозначными: 57% обусловленных возрастом изменений, проявившихся у крыс на обычной диете, не были обнаружены у крыс, которые соблюдали "пост". Их клетки оставались более молодыми, в частности с точки зрения воспалений, иммунитета и жирового обмена", - отмечает издание.

В своем исследовании ученые также обнаружили белок, связанный с соблюдением поста и положительно влияющий на активность 23 различных типов клеток. "Впрочем, до того момента, когда благодаря ему появится медицинский препарат, всем, кто хочет замедлить старение, придется продлить свой пост на неопределенное время", - пишет Der Standard.

Источник: Der Standard


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