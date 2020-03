2 марта 2020 г. Бен Макинтайр | The Times Путинские шпионы - герои мира, который является фантазией "(...) Новой главой российской шпионской саги стало известие о том, что один из мужчин, обвиняемых в попытке отравления болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева в 2015 году, впоследствии стал третьим секретарем российской миссии во Всемирной торговой организации в Швейцарии, как утверждает сайт расследований Bellingcat. Если один из шпионов подразделения 29155, подразделения ГРУ, действительно работал под дипломатическим прикрытием (...), то это означает, что это было санкционировано на высоком уровне в Москве. Представитель Кремля опроверг эти обвинения, заявив, что не знает, "насколько это соответствует действительности и соответствует ли действительности вообще" - удачный выбор слов, потому что именно с этого и началась история возрождающихся шпионских агентств в России полвека назад", - пишет обозреватель The Times Бен Макинтайр. "В 1968 году на экраны вышел чрезвычайно популярный российский телесериал под названием "Щит и меч", в котором изображен отважный советский шпион, проникающий в нацистскую Германию, работающий под псевдонимом и совершающий множество бесстрашных шпионских подвигов. (...) Сериал вдохновил новое поколение молодых россиян на вступление в КГБ: и одним из них был Владимир Путин, - говорится в статье. - Российский президент неоднократно упоминал "Щит и меч" в качестве причины, по которой он стал офицером КГБ в 1975 году. Он проработал в советской разведывательной службе 16 лет, дослужившись до звания полковника и в итоге возглавив ФСБ, преемницу КГБ во внутренних делах". "Мои представления о КГБ возникли на основе романтических рассказов о работе разведчиков", - говорит Путин (...). "Книги и фильмы типа "Щит и меч" сделали свое дело. "Больше всего меня поражало, как малыми силами, буквально силами одного человека, можно достичь того, чего не могли сделать целые армии". "Во время посещения отреставрированного театра в 2011 году Путин сел за пианино и наиграл главную мелодию сериала "С чего начинается Родина". К нему быстро присоединилась "импровизированная" группа из трех музыкантов, и Путин спел: "А может, она начинается (...) И с клятвы, которую в юности ты ей в своём сердце принёс". "В 1970-х и 1980-х эта песня стала неофициальным гимном КГБ, эмблемой которого был щит и меч, символизирующие его двойные цели: защиту Родины и беспощадный шпионаж, чтобы ниспровергнуть ее врагов. Путин рассказал, что пел "С чего начинается Родина" и другие песни "подобной тематики" в 2010 году на встрече с десятью российскими "кротами", в том числе с печально известной Анной Чапман, выдворенными из США после спецоперации ФБР (...)", - говорится в статье. "На самом деле "Щит и меч" - это плохой телефильм, грубая советская пропаганда, временами тяжеловесный, временами слезливый. Заключительная сцена, в которой наш раненый герой-шпион воссоединяется со своей престарелой матерью, выложена на YouTube. Нужно иметь каменное сердце, чтобы не рассмеяться при ее просмотре", - уверяет читателей автор публикации. "Однако эта история лежит в основе воображаемой вселенной Путина и в той или иной мере объясняет его увлечение шпионажем, сознательное поощрение им российских шпионов и его лояльность им, даже когда они терпят неудачу. Зловещая история о подразделении 29155 возникла из опыта подростка, взращенного на рассказах о шпионаже в разрушающемся Советском Союзе и полного решимости вернуть России и ее шпионам их былую славу в сочетании с ностальгией, собственными фантазиями и агрессивным национализмом", - пишет он. "Когда гремит очередная история, связанная с российским шпионажем, Путин и другие, кто тоскует по советскому прошлому, испытывают не стыд, а гордость. Он показал двух предполагаемых убийц Скрипаля по телевидению не для того, чтобы указать на их невиновность, а для того, чтобы продемонстрировать миру, что они сделали именно то, чего он хотел от них: "Предатели должны быть наказаны", - заявил он после отравления Скрипаля. "Путин пришел к власти, обещая восстановить престиж разведывательных служб, и наиболее последовательной темой его правления является его беззастенчивый акцент на влиянии российского шпионажа. В 1999 году, вскоре после того, как он стал премьер-министром, он заявил аудитории, состоящей из офицеров разведки, собравшихся на Лубянке, в печально известной бывшей штаб-квартире КГБ: "Я хочу доложить, что группа сотрудников ФСБ, направленная в командировку для работы под прикрытием в правительство, на первом этапе со своими задачами справляется". И он не то что бы шутил". "Шпионский мир, который изображен в "Щите и мече" и в который горячо поверил молодой Путин, был фантазией. Разведывательный аппарат Советского Союза был обширным и безжалостно репрессивным, но он также был неэффективным, раздутым и коррумпированным. И все же миф о непобедимости сохраняется и воплощается в ужасающую реальность всякий раз, когда очередного русского шпиона отправляют нарушать законы и убивать граждан других стран", - считает Макинтайр. "(...) Черно-белый телевизионный сериал 1960-х годов лежит в основе шпионской войны, ведущейся Россией как в старом формате (покушения), так и в новом (кибершпионаж). Это как если бы британский премьер-министр насмотрелся фильмов о Джеймсе Бонде, поверил в вымысел, вступил в MI-6, а затем строил бы внешнюю политику страны на шпионском мире, которого на самом деле никогда не существовало", - заключает автор публикации. Источник: The Times