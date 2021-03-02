Протест и хаос в Армении: когда ракеты не взрываются, но все равно причиняют ущерб

"Политическое руководство Армении, кажется, пошатнулось. В правительстве почти все ведут огонь друг по другу, - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau. - (...) Внутриполитическая линия фронта хаотична: премьер-министр Никол Пашинян против Генштаба, президент Армен Саркисян против премьера, Совет безопасности против президента и Генштаба. Пашинян говорит о попытке произвести путч. В то время как оппозиционные СМИ сообщают, что в страну проникла спецгруппа турецких военных с целью ликвидировать важнейших генералов Армении. Спецслужба это опровергает".

"Конфликт обострился на прошлой неделе после спора, - поясняет журналист Штефан Шолль. - Сначала Пашинян заявил в интервью порталу 1in.am, что во время проигранной войны против Азербайджана за армянский эксклав Нагорный Карабах взорвались лишь 10% примененных ракет "Искандер". Заместитель начальника Генштаба Тигран Хачатрян в интервью Yerevan Today, подшучивая, назвал это заявление поверхностным и несерьезным: конечно, невозможно, чтобы ракета комплекса "Искандер" разорвалась только на 10%, сказал он. Премьер-министр Армении сразу же его уволил, Генштаб бросился в атаку".

"Затем армянские военные и российские специалисты дружно заявили, что Армения вообще не использовала в Карабахе ракеты "Искандер" российского производства, - пишет издание. - Тем временем пресс-секретарь Пашиняна сказала, что главе правительства предоставили ложную информацию о ситуации вокруг этих ракетных систем, а российское оружие является одним из лучших в мире".

"Неясно, хотел ли Пашинян обвинить военных в том, что они не умеют пользоваться российскими боевыми системами или купили не то оружие, прокомментировал в разговоре с FR российский эксперт по Кавказу Аждар Куртов. "В любом случае он возлагает вину на них", - считает он. Но и в рядах армянской армии после военного провала в войне против Азербайджана царит огромное недовольство. "После первой победоносной войны за Нагорный Карабах в них воспитывали героев и победителей", - говорит Куртов".

"Сам Пашинян в прошедший четверг обещал провести новые выборы в Армении, но потом заявил, что его сторонники этого не допустят. Премьер-министр кажется далеким от суверенности, - заключает Frankfurter Rundschau, - но большинство армян сегодня смирились с горьким перемирием, соглашение о котором он подписал в ноябре".