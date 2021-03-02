Пророк в своем отечестве

"Михаил Горбачев до сих пор является уважаемым человеком на международной арене - только на своей родине в России его считают неудачником, если не предателем. Но и это он воспринимает с невозмутимостью и черным юмором", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Его лицо кажется отекшим, он с трудом передвигается, опираясь на ходунки, охранникам зачастую приходится поддерживать его под руки, - повествует журналист Штефан Шолль. - Несколько дней в неделю Михаил Горбачев проводит у медицинских аппаратов. Он болен, стар. Но его не сломить. "В перерывах между медицинскими процедурами он продолжает работать", - рассказывает Дмитрий Муратов, главный редактор оппозиционной "Новой газеты" и близкий друг Горбачева. По его словам, скоро выйдет в свет его новая книга, Горбачев публикует книги каждый год".

"Он унаследовал богатырское здоровье от своих родителей-крестьян, - объясняет Муратов такую работоспособность Горбачева. - К тому же он обладает невероятной самоиронией и юмором, черным юмором". Однажды, на богослужении в память о его умершей супруге Раисе, архиерей пожелал Горбачеву, чтобы он жил еще 20, 30 лет. Тот ответил: "Ваша святость, давайте лучше думать в рамках пятилетних планов". Это было намеком на советскую плановую экономику, которую некогда хотел перестроить Горбачев".

"Михаилу Горбачеву, последнему генеральному секретарю ЦК КПСС, первому и единственному - потому что последнему - президенту Советского Союза сегодня исполняется 90 лет. На Западе его считают человеком, положившим конец холодной войне, в Германии его чествуют как отца германского единства. При этом в России он уже несколько десятилетий является политическим аутсайдером. Московский мейнстрим не хочет прощать Горбачеву того, что его попытка реформировать Советский Союз закончилась его коллапсом. Однако историк Андрей Зубов считает: "Горбачев был одной из наиболее положительных фигур в истории России. Скольким народам он дал свободу!".

"Михаил Горбачев родился в кладовке крестьянского домика в Ставропольском крае у подножия Кавказа. На глиняный пол постелили солому и уложили на нее его мать, пишет Горбачев в своей автобиографии "Всему свое время". Позднее его дочь Ирина спросила: "Папа, послушай-ка, ты ведь родился, как Иисус Христос". Он ответил с улыбкой: "Да! Заруби себе на носу, но никому больше не рассказывай!". Конечно, Горбачев не Иисус Христос. Но как политик и тем более как советский функционер он был исключительной фигурой, - отмечает издание. - "Он никогда не был циником", - говорит Зубов. Ребенок войны, переживший немецкую оккупацию, голод и гниющие трупы мертвых красноармейцев. Будучи примерным учеником, образцовым комбайнером, в 17 лет он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. (...) Он был образцовым карьеристом, старательным, прилежным и невероятно целеустремленным".

"В 49 лет он стал членом Политбюро, в 54 - генеральным секретарем ЦК КПСС и практически главой государства. Главой империи, находившейся в тупике (...). Он вовсе не хотел разрушать эту закостеневшую систему, он хотел ее реформировать. (...) Перестройкой назвал он свой проект, проповедовал советскому народу гласность и демократию. (...) Это "новое мышление", как называл его Горбачев, изменило миропорядок. В Восточной Европе, прежде всего в ГДР, граждане вышли на улицы, протестуя против социалистических диктатур, пытавшихся идеологически отгородиться от российской перестройки. И, в отличие от предыдущих восстаний в Берлине в 1953 году, в Будапеште в 1956 году или в Праге в 1968 году, на этот раз Москва не отправила сюда танки".

"Затем последовали падение Берлинской стены и коллапс коммунистических государств-сателлитов. С американскими президентами Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем генсек заключил договоры, положившие конец гонке ядерных и химических вооружений. Горбачев стал мировой звездой, "Горби" с любовью называли его немцы, в 1990 году он получил Нобелевскую премию мира", - повествует издание.

"Но на родине аппарат бойкотировал его реформы, рос продовольственный дефицит, популярность Горбачева падала, в прибалтийских и кавказских советских республиках поднялись движения за независимость (...). В декабре 1991 года популист Ельцин вместе со своими коллегами из Белоруссии и Украины объявил о распаде Советского Союза и тем самым лишил власти и Горбачева. На этот раз он даже не пытался мобилизовать силы безопасности, чтобы защититься. "Моя победа в том, что я покинул власть", - писал он позднее".

"В путинской России, объявившей своей главной задачей восстановление советской империи, Горбачева по сей день считают неудачником, если не предателем, - пишет Шолль. - В одном из московских театров идет спектакль "Горбачев". В нем в позднесоветские времена Раиса горько жалуется своему Михаилу о новой шутке о Горбачеве: "Она варит дома лапшу, которую он потом вешает людям на уши". Публика смеется".

"(...) Михаил Горбачев, кажется, спокойно воспринимает ехидство и подчас позволяет себе колкие шутки. "И пьянствует, и танцует, и летает, и плавает, черт, ну все что можно делает, - сказал Горбачев о Путине в интервью meduza.io. - Вот только в космос боится. Тогда же все будут писать: "Владимир Владимирович, не возвращайтесь, сделайте одолжение народу!". В дни своего 90-летия, - пишет Frankfurter Rundschau в заключение, - Горбачев может отметить небольшой триумф: на самом деле в России сегодня ходит больше шуток о Путине, чем о Горбачеве".