ЕС начал процедуру принятия решения по новым санкциям против России

"Евросоюз начал процедуру принятия решения по запланированным санкциям в связи с заключением в тюрьму российского критика Кремля Алексея Навального, - сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на информационное агентство dpa. - Таким образом, санкции против российских ответственных лиц, по всей вероятности, вступят в силу в этот вторник. Об этом сообщает агентство Deutsche Presse-Agentur со ссылкой на дипломатов. Сообщается, что, так как в последнее время наблюдался консенсус относительно этих действий, письменная процедура, начатая в первой половине дня понедельника, является лишь формальностью".

"Возможными объектами новых санкций считаются генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Также называются руководитель ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов", - передает издание.

"Для введения санкций впервые будет использован новый санкционный инструмент ЕС, созданный в прошлом году. Он позволяет замораживать находящиеся в ЕС активы лиц, совершающих серьезные нарушения прав человека или извлекающих из них выгоду. Среди прочего может быть введен и запрет на въезд в ЕС", - говорится в статье.

"Критик Кремля Навальный был осужден в начале февраля в Москве. (...) ЕС предполагает, что так оппозиционного политика планируют убрать с политической арены. (...) В Брюсселе исходят из того, что за покушением [на Навального] стоят государственные органы России", - пишет Handelsblatt.